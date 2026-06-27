Renunció Manuel Adorni, acorralado por las denuncias de enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete dejó su cargo: los viajes de lujo junto a su esposa, los gastos millonarios y las irregularidades en la compra de propiedades desembocaron en múltiples presentaciones judiciales y provocaron su derrumbe político. Sus contradicciones en la tardía declaración jurada, el poco apoyo en el círculo oficialista y las iniciativas para interpelarlo lo terminaron desgastando.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó la renuncia a su cargo tras una extensa agonía política y luego de verse acorralado por múltiples escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito que, a pesar del constante respaldo brindado por el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina a lo largo de varias semanas, terminaron por marcar su salida de la Casa Rosada .

La evolución política de quien fuera periodista y comunicador en canales de televisión por cable a comienzos del 2000 fue in crescendo de manera exponencial: en tres años de gestión libertaria, pasó de la vocería presidencial a la jefatura de Gabinete en Balcarce 50.

Junio estuvo marcado por un fuerte desgaste político sobre la figura del jefe de ministros, que se acrecentó luego de que fuera remplazado en la vocería por el legislador libertario por La Pampa, Adrián Ravier , quien asumió el cargo con el objetivo de modificar la forma de comunicar del Gobierno y darle menos exposición a Adorni.

Muy lejos quedó la victoria en los comicios legislativos porteños en mayo de 2025 con más del 30% de los votos, cuando encabezó la boleta de la Libertad Avanza (LLA) y relegó al PRO al segundo lugar. A partir de allí, Adorni pasó a tener una centralidad política dentro del Gobierno, que lo llevó a obtener mayor poder al absorber las funciones de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación.

La salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete llevó a su nueva designación el 4 de noviembre de 2025. Al ocupar el nuevo cargo, el propio Adorni sugirió en diversas entrevistas y conferencias de prensa que mantendría su rol comunicacional, señalando que el deseo del Presidente era que él siguiera siendo la cara visible para comunicar las decisiones de gestión.

Buenas épocas libertarias: Manuel Adorni junto a Javier Milei en la victoria de los comicios legislativos porteños.

Los escándalos que marcaron la salida de Manuel Adorni

En el tercer mes del año estalló el primero de los escándalos que terminaron con la renuncia del jefe de Gabinete y un nuevo cimbronazo político en el Gobierno. Del 9 al 12 de marzo se llevó a cabo la Argentina Week en Nueva York, destino al que Manuel Adorni viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, junto a la comitiva oficial en el avión presidencial.

El hecho fue el puntapié inicial para que se desate una ola de escándalos e intentos de defensa que, lejos de aminorar, empeoraron la imagen de Adorni y generaron las primeras denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos.

"Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos, y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Presidencia la invitó a subirse al avión porque, si no, no nos íbamos a encontrar", fue la primera defensa expresada públicamente por el ahora exfuncionario.

Días después, ante la reacción negativa en redes sociales (que contrastaba la palabra "deslomarse" en Nueva York con la difícil situación económica del país), Adorni hizo un descargo en sus redes y dio entrevistas para intentar matizar sus dichos. "La palabra no debió ser 'deslomarse'. Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo; somos humanos y cometemos errores", señaló.

Pero el foco de la tensión fue mayor luego de que se conociera un vuelo privado en un avión Honda Jet (matrícula LV-HWA) realizado por el propio Adorni junto a su familia a la ciudad uruguaya de Punta del Este durante el fin de semana largo por Carnaval, entre el 14 y el 17 de febrero de 2026.

El escándalo se basó en el alto valor del traslado y los ingresos que Adorni percibe como funcionario público, los cuales no alcanzarían para poder costearlo. En este marco, apareció la figura del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo personal del exfuncionario, que actualmente cuenta con programas en la TV Pública.

Marcelo Grandio fue beneficiado por Manuel Adorni en varias contrataciones en la TV Pública.

Con incoherencias en las declaraciones sobre quién pagó los pasajes -Grandio afirmó que había sido el propio Adorni-, la Justicia determinó que el pago de la ida (unos u$s4.360) fue realizado por la productora Imhouse SA, manejada por el propio Grandio, la cual tiene contratos vigentes con la TV Pública.

En sus posteriores conferencias de prensa, Adorni se refirió al tema y cruzó a la prensa por las preguntas sobre el tema: "Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué... No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez", le respondió a un periodista en Casa Rosada.

El círculo del escándalo que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno se cerró cuando se detectaron inconsistencias entre su patrimonio declarado ante la Justicia y la adquisición de propiedades: una casa en el Country Golf Club Indio Cua de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio porteño de Caballito valuado en u$s230.000. La operación llamó la atención por una financiación atípica: Adorni pagó solo u$s30.000 de anticipo y el 87% restante le fue financiado en cuotas por las vendedoras, que resultaron ser dos jubiladas.

El sostén y compra de las propiedades no van de la mano con los salarios que percibe Adorni en la función pública. En este marco, fue denunciado (e imputado por la Justicia) por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica por varios diputados de la Nación.

La defensa del propio Adorni fue particular: "Todo lo que tengo está declarado. El departamento se compró con ahorros de toda mi vida, con la venta de una propiedad anterior y con un crédito privado, que es una figura absolutamente legal entre particulares", señaló en una entrevista por LN+.

Manuel Adorni defendió la tardía presentación de su declaración jurada.

Luego se refirió al "préstamo de una hipoteca" realizado por dos jubiladas que le permitió adquirir la propiedad en Caballito: "¿Cuál es el problema de que un vendedor te financie? Es una operación que se hace todos los días en el mercado inmobiliario ante la falta de crédito bancario. Está todo en la escritura, pasado por escribano público y con los impuestos pagos. No hay nada que ocultar".

En relación a la denuncia por enriquecimiento ilícito, sostuvo: "Es una denuncia ridícula. Están contando los ahorros de mi tía y de mi mamá como si fueran plata negra. He trabajado 25 años en el sector privado, me ha ido bien y siempre he tributado lo que corresponde. Me están persiguiendo por mi rol político, no por mis bienes".

El 29 de abril, Adorni se presentó en el Congreso para brindar su informe de gestión. Lo acompañó el propio presidente Javier Milei. Ante las preguntas de la oposición, negó irregularidades, pero el diputado Rodolfo Tailhade reveló detalles de gastos y movimientos de la esposa de Adorni y el uso de la custodia oficial.

El 5 de mayo se revelaron detalles sobre las refacciones de lujo en la casa de Indio Cua. La obra incluyó la instalación de una parrilla, una cascada artificial y un jacuzzi. Este hecho motivó que la senadora Patricia Bullrich le soltara la mano públicamente, al exigirle que presente su declaración jurada de inmediato para no "empantanar" al Gobierno.

El quinto mes del año estuvo marcado por la presión política y mediática hacia la figura del jefe de Gabinete, que siguió siendo respaldado públicamente por el binomio libertario de los hermanos Milei y comenzó a ser cerciorado por la vicepresidenta Victoria Villarruel; y la senadora oficialista Patricia Bullrich. "Estamos todos esperando la declaración jurada de Manuel Adorni", sostuvo la titular del Senado.

La tardía presentación de la declaración jurada

El 10 de junio de 2026 Manuel Adorni presentó la declaración jurada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que trascendiera además su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.

Según consta en los documentos, parte de los bienes y el aumento patrimonial del funcionario en los últimos dos años están amparados por el crecimiento de su tenencia de Bitcoins, una de las criptomonedas más importantes del mundo, cuya cotización hoy ronda los u$s60.000.

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Las mismas estarían dentro de las cuentas de las Apps Binance y Lemon, dos de las billeteras virtuales con mayor peso dentro de la operación de estos activos. "Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", argumentó el jefe de Gabinete en LN+.

La utilización de este tipo de sistema de pagos descentralizados es muy habitual dentro del mundo de las finanzas al que pertenecía Hayden Davies y Mauricio Novelli, los autores intelectuales de la creación de $LIBRA que Javier Milei promocionó el 14 de febrero pasado. Antes de dar el salto a la gestión nacional, Adorni también formaba parte del staff de "profesores" que dictaban y publicitaban cursos en NW Professional Traders, la empresa perteneciente a Novelli, de la que el Presidente también supo recibir una retribución por sus acciones de marketing y difusión.

"Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", reconoció Adorni.

El titular de los ministros defendió la transparencia de su patrimonio acumulado a lo largo de más de dos décadas de trabajo y justificó su informalidad financiera. "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", añadió.

Adorni aclaró la procedencia de sus activos actuales, especificó que "el dinero era previo a la función pública" y que "es resultado de 25 años de haber ahorrado". Además, reveló que posee activos digitales de larga data: "Empecé a incursionar en bitcoins en 2013 y empiezo a invertir fuerte en 2014".

"Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", concluyó, ostentando un olfato infalible para las inversiones financieras. Al mismo tiempo, comentó que se trataba de un dinero que tenía guardado "para la educación y el futuro" de sus hijos.

Idas y vueltas por la moción de censura en el Congreso

El último tramo de Adorni en la función pública se vio atravesado por la moción de censura y los pedidos de interpelación por parte de la oposición. Además, el fuego interno libertario llegó también desde la figura de la exministra de Seguridad y titular de la bancada oficialistas en el Senado, Patricia Bullrich.

A horas de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, la senadora había roto el silencio con C5N y, a contramano de la defensa que utilizó el jefe de Gabinete en la entrevista que brindó luego de semanas de silencio, despotricó contra su estrategia de minimizar el hecho. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó en diálogo con este medio.

Bullrich fue la única funcionaria en salir a apuntar contra el ministro coordinador pese a las exigencias de Javier y Karina de mantenerse abroquelados alrededor de su figura. En una entrevista televisiva, la exdirigente macrista le exigió en vivo y en directo al exvocero que presentara su declaración jurada para evitar seguir dañando al Gobierno, paralizado desde marzo como consecuencia de la investigación judicial que tiene al funcionario como principal investigado en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita bajo la tutela del juez federal, Ariel Lijo.

Aquella jugada, que en más de un despacho fue leída como una traición y generó el inicio de una guerra sin cuartel contra la hermana presidencial, obligó al Presidente a salir a prometer que su ministro cumpliría con la Ley de Ética Pública y presentaría su documentación patrimonial.

Pero su situación siguió en declive y el desgaste del funcionario se aceleró drásticamente en las últimas jornadas. De hecho, desde España, el presidente Javier Milei se refirió este viernes a la situación judicial del jefe de Gabinete y, lejos de la defensa a ultranza que manifestaba hasta entonces, sentenció. "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada". Esa frase fue leída por el círculo íntimo y el propio Adorni como las palabras que terminaban de sellar su final.