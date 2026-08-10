Desfasaje de $43 millones y gastos por más de u$s400 mil: los 20 puntos que Manuel Adorni deberá aclarar ante la Justicia

El exjefe de Gabinete fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas, que incluyen propiedades, criptomonedas y facturas en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia puso un plazo a Manuel Adorni para explicar inconsistencias en sus movimientos.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas . Ahora, tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda, que incluyen propiedades, criptomonedas y facturas en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito . Si su descargo no convence, lo convocarán a indagatoria.

La Fiscalía detectó un desfasaje de $43 millones y gastos por más de u$s400 mil . Se trata de incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, "no encuentran hasta el momento explicación suficiente", por lo que ahora deberán ser justificados. Ahora, el exjefe de Gabinete tendrá 15 días para brindar las explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

Pollicita presentó un dictamen de 207 fojas ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo y le dio 15 días a Adorni para explicar el origen de una serie de fondos, compras, gastos y movimientos financieros . También deberá aclarar operaciones con dólares, inmuebles, vehículos, criptomonedas, tarjetas y dinero en efectivo.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó al exfuncionario la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían "prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público" . La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder .

Además de esos 20 puntos, el dictamen enumera una serie de inconsistencias que llevaron a formular la intimación. Entre ellas aparecen los préstamos familiares cuya “concertación, efectiva entrega y evolución” no habrían sido documentadas; deudas con el Banco Galicia que figuraban en una declaración y luego fueron omitidas; la falta de presentación en tiempo y forma de anexos reservados de la esposa; y la evolución de determinados gastos, que —según la Fiscalía— pasaron de estar en cero a incrementarse aproximadamente un 119% hacia fines de 2024.

También se analizaron operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, declaraciones patrimoniales, vehículos, consumos con tarjetas, viajes, operaciones de cambio y movimientos en plataformas de activos virtuales. La investigación incluyó información de bancos, registros de la propiedad, ARCA, ANSES, CNV, BCRA, plataformas como Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango, además de testimonios de escribanos, vendedores, desarrolladores inmobiliarios, acreedores y otras personas vinculadas a las operaciones investigadas.

En particular, la Fiscalía señaló que deberá explicarse también la operatoria con criptoactivos, incluido un capital informado por Adorni ante una billetera virtual al validar su identidad que, según el dictamen, “no” fue exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, además del origen y destino de activos incorporados posteriormente en una declaración rectificativa y su posible vinculación con un circuito de billeteras detectado por la SIFRAI-DAFI.

La intimación se encuadra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal y abarca el incremento patrimonial registrado por Adorni y su esposa durante el período en que el exfuncionario ejerció cargos en la administración pública nacional. La Fiscalía sostiene que son los incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente” los que ahora deberán ser justificados.

El desfasaje entre ingresos y gastos

Uno de los principales datos que surge de la investigación es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período bajo análisis.

La Fiscalía estableció que entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

En conjunto, esos ingresos ascendieron a $229.752.283,20. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito.

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La diferencia detectada por la Fiscalía es de $43.068.549. El dictamen señala que esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

A eso se suma otro dato: la investigación reconstruyó desembolsos por u$s402.578,12, destinados, entre otras cosas, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles.

La Fiscalía también puso bajo la lupa las declaraciones de dólares en efectivo realizadas por Adorni y las operaciones consignadas bajo el concepto “venta de activos”, además del origen de las divisas utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes al exterior.

Presunto enriquecimiento ilícito: los 20 puntos que Manuel Adorni deberá justificar

La intimación fiscal detalla uno por uno los aspectos que deberán ser explicados:

1. Los dólares en efectivo

Adorni deberá explicar el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas. Tendrá que precisar qué activos fueron vendidos, cuándo, a quiénes, por qué montos y cuál fue la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones. También deberá aportar el respaldo documental de las rectificaciones realizadas.

2. Los préstamos de dos familiares

Deberá acreditar la existencia de los mutuos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, su fecha cierta, la efectiva entrega del dinero, el destino de esos fondos y cómo evolucionaron las obligaciones.

3. La compra de un Jeep

La Fiscalía le exige que explique cuál fue la fuente de los fondos utilizados para adquirir el vehículo.

4. El lote del Country Indio Cuá

Deberá justificar el origen del dinero utilizado para comprar el lote 380 del Country Indio Cuá, incluida la tasa de ingreso al emprendimiento. También deberá explicar por qué el terreno y la vivienda de dos plantas construida allí figuran a nombre de su esposa.

5. La remodelación por u$s245.000

Uno de los puntos centrales es la refacción integral de la vivienda del Country Indio Cuá. La Fiscalía señala específicamente los u$s245.000 abonados al contratista Matías Tabar por esos trabajos y exige individualizar el origen de cada suma y presentar recibos y demás documentación respaldatoria.

6. Los muebles del departamento de la calle Miró 550

También deberá explicar de dónde salieron los fondos utilizados para pagar los muebles del inmueble ubicado en Miró 550, operación que, según el dictamen, fue abonada en dólares y en efectivo.

7. El departamento de Miró 550

Adorni deberá justificar el origen de los fondos empleados para adquirir ese inmueble y explicar la naturaleza y las condiciones de la operación.

8. Ingresos exentos, herencias y donaciones

La Fiscalía reclama información sobre los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las ganancias y sobre los bienes recibidos por herencia, legado o donación. Deberá precisar en cada caso la fuente, el instrumento, la fecha y la persona de la que provinieron. El punto es especialmente relevante porque, según el dictamen, se trata de partidas “con las que se pretende explicar el grueso del incremento patrimonial comprobado”.

9. Dinero en efectivo para gastos cotidianos

Deberá explicar el origen del dinero, tanto en pesos como en moneda extranjera, utilizado para pagar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

10. Pagos realizados por terceros

Otro de los puntos bajo análisis es la utilización reiterada de personas del entorno de Adorni para adquirir bienes o afrontar pagos por él y su grupo familiar. La Fiscalía quiere saber por qué se utilizó ese mecanismo, qué bienes o servicios fueron adquiridos, cuánto se pagó, cuándo y de dónde salió el efectivo con el que luego se reintegraron esas operaciones.

11. Las criptomonedas

Adorni deberá brindar el detalle de su operatoria con criptoactivos y, particularmente, explicar el origen del capital con el que comenzó a operar. La Fiscalía señala que en declaraciones juradas rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales y que, además, un informe de la SIFRAI vinculó al exfuncionario con otros activos virtuales.

12. Sus movimientos bancarios y financieros

Deberá explicar cómo concilia el nivel de gastos y movimientos financieros registrado en sus cuentas —en especial la cuenta sueldo del Banco Nación y las cuentas de su esposa—, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.

13. Comprobantes y facturas que no pudieron ser conciliados

La Fiscalía puso el foco en 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas.

También detectó 16 facturas de una empresa por más de $2 millones, cuyos pagos no coinciden con los importes de los comprobantes.

Adorni deberá explicar si esas operaciones efectivamente se realizaron, si fueron canceladas, cuándo, mediante qué medio de pago y cuál fue el origen de los fondos. También deberá aclarar el nivel de adquisiciones registrado bajo su CUIT durante ese período, “en ausencia de toda actividad comercial que lo respalde”.

14. Las deudas con el Banco Galicia

En caso de que hayan sido canceladas las deudas declaradas con el Banco Galicia y Buenos Aires, deberá informar cuándo fueron pagadas, quién efectuó el pago, mediante qué medio y cuál fue el origen de los fondos utilizados.

15. Los honorarios de la escribana

Deberá explicar la causa y el medio de pago de los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko a Bettina Angeletti por las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio. También deberá aclarar por qué esos honorarios fueron facturados íntegramente a su esposa.

16. Los consumos con tarjetas de terceros

La Fiscalía detectó personas del entorno que aparecen como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni. Por eso deberá explicar por qué esas personas tenían esa condición, quién pagó cada liquidación y si hubo reintegros, indicando fechas, montos y medios de pago.

Además, deberá discriminar qué parte del total informado corresponde a cada tarjeta y titular, sin imputarle consumos que hayan sido financiados por terceros.

17. Una facturación de más de $4 millones de una concesionaria

Adorni deberá explicar si una facturación emitida en 2026 a nombre de Bettina Angeletti por más de $4 millones corresponde a la adquisición de un vehículo no declarado, a una operación ya contemplada en el cálculo patrimonial o a otro concepto. Deberá individualizar el bien, el precio, la forma de pago y el origen del dinero.

18. Acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo

También deberá explicar el concepto y origen de las acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación que no provengan de organismos estatales ni de transferencias entre sus propias cuentas.

19. Las mejoras del inmueble de Miró 550

La Fiscalía exige que explique cómo determinó el valor de las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, a qué desembolsos concretos correspondieron, con qué fondos fueron pagadas y qué proporción de esas mejoras atribuyó a cada integrante del matrimonio.

20. Las mejoras del Country Indio Cuá

Por último, deberá justificar cómo fueron valuadas las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá y cuál fue el origen de los fondos utilizados para realizarlas.