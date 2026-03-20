Caso $LIBRA: el Gobierno negó ante la Justicia la existencia de un contrato entre Javier Milei y Hayden Davis

La Subsecretaría Legal respondió un pedido de información realizado por la Fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano. La contestación se incorporó al expediente.

En el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, el Gobierno respondió a un pedido de la fiscalía y negó que exista un acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas con criptomonedas.

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La respuesta fue enviada por la Secretaría General de la Presidencia a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Eduardo Taiano , luego de un requerimiento realizado al Gobierno el 24 de febrero pasado.

En el oficio, la Justicia había solicitado que se informe si en los registros oficiales existía “un acuerdo confidencial” entre Davis y Milei , presuntamente firmado antes del lanzamiento del token “$LIBRA”, ocurrido el 14 de febrero de 2025, y que, en caso afirmativo, se remitiera la documentación correspondiente.

Desde el Gobierno, la contestación fue categórica. “No obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial” , señaló el Subsecretario Legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli , en la nota oficial.

El documento agrega que, para responder al oficio, se realizaron “las consultas pertinentes en el ámbito de competencia” de esa dependencia, sin que se encontraran registros que acrediten el vínculo contractual mencionado en la causa.

La respuesta oficial se incorpora ahora al expediente que busca determinar si existieron acuerdos previos al lanzamiento del token $LIBRA y cuál fue el grado de participación de funcionarios o terceros en su desarrollo.

En la pericia oficial que realizó la DATIP sobre el teléfono de Mauricio Novelli, el empresario amigo de Milei, sí se encontró un borrador de ese acuerdo para asesoramiento en criptomonedas entre otros temas.

La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, con foco en reconstruir los antecedentes del proyecto y los posibles vínculos entre actores privados y el entorno gubernamental.

La prueba clave de la causa es la pericia sobre los elementos recuperados del teléfono de Novelli, cuyo contenido había sido borrado.