Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de agosto

El dólar oficial comenzó agosto con una ligera alza. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que terminó con una suba acumulada de $10.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El Banco Central (BCRA) sostiene su intervención en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar. Sin embargo, el foco ya no está solamente en el comportamiento diario del tipo de cambio, sino también en la evolución de la demanda privada de divisas y en cómo puede comportarse a medida que avance el segundo semestre y el mercado comience a incorporar con mayor fuerza el escenario electoral de 2027.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación.