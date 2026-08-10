Explosivo: Yanina Latorre confesó que le robó la caja fuerte a un famoso y se justificó

La panelista sorprendió al contar una historia que incluyó una persecución policial y la apropiación temporal de un auto de lujo. Además, protagonizó un tenso intercambio con otra figura sobre los límites de la exposición mediática en los vínculos amorosos.

Yanina Latorre aportó uno de los momentos más llamativos en la vuelta de PH: Podemos Hablar con una confesión que nadie esperaba. La mediática dio a conocer que en algún momento de su vida ayudó a una amiga a robar la caja fuerte de su pareja en medio de una separación. El episodio involucra a figuras conocidas del ambiente y al conductor Andy Kusnetzoff le costó disimular la sorpresa.

La historia involucra a Verónica Bajo y su entonces pareja, Horacio de la Peña, dueño de unas canchas de tenis en Geba. Según comentó Latorre al aire, en ese momento ella tenía a Lolita recién nacida y recibió el llamado de su amiga: "Hablamos con el camarero, nos dice que él había salido". En ese momento arrancaron con el operativo.

"Como él no soltaba guita, retenía los pasaportes y las joyas de la corona de Verónica se las había afanado de su casa de barrio parque, nos fuimos las dos en mi auto, ella al lado. Lolita era bebé. Entramos, afanamos, salimos corriendo. Subimos al auto y nos agarró la policía", describió con total naturalidad. La frase que siguió fue la que terminó de dejar sorprendidos a todos los que estaban en la mesa: "Le pisé los pies a la policía y me di a la fuga".

El relato no terminó ahí. La también influencer confesó que se llevaron el auto de De la Peña: "Un Mercedes Benz blanco, se lo encanutamos y lo estacionamos en el estacionamiento de mi casa. Cuando llegó Diego, no quieras saber... 'se lo robamos a Horacio De La Peña, después se lo devolvemos'", cerró entre risas.

La noche en PH también tuvo otro momento de tensión, esta vez entre Yanina Latorre y Pampita Ardohain, cuando la periodista le preguntó directamente por qué le molestaba tanto que los medios cubrieran sus separaciones. La modelo respondió: "No me molesta. A veces yo estoy descolocada, y yo estoy con mi propia carga emocional. Ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente, no dormí toda la noche".

Pampita describió el esfuerzo que implica mantenerse visible en los momentos más difíciles: "Es todo un esfuerzo salir, explicar, contestar. Entiendo el juego, hace más de dos décadas que estoy en esto. No me enojo, capaz lo interpretan de enojo, pero yo estoy lidiando con mi propio dolor y capaz esos días me hubiera gustado estar tres semanas tirada en la cama, pero tengo que salir a laburar, tengo que levantarme".

Yanina Latorre y Pampita tuvieron un fuerte cruce en la grabación de PH.

Cuando Latorre le recordó su reacción contra una cronista de LAM durante la separación de Pico Mónaco, Pampita fue muy clara: "Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana". Latorre la corrigió: "No era palo, era contar una separación, no es contra vos". Y Pampita retrucó con una confesión que generó debate: "No, pero no estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando. Fue uno de los detonantes".

El cruce cerró con una reflexión de Pampita que quedó dando vueltas en la mesa: "No estás nunca preparado para eso, porque somos seres humanos. Es un grano en la relación y que a veces jode tanto que empieza a salir pus, vamos a decirlo metafóricamente. No es fácil estar expuesto mediáticamente y no todo el mundo tiene el cuero para aguantarlo. Hay veces que lo mediático puede arruinar una relación".