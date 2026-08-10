10 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

YPF acordó la venta del 70% de Metrogas a Edenor por u$s780 millones

La petrolera estatal aprobó ceder su paquete mayoritario en la principal distribuidora nacional de gas para enfocar sus futuras inversiones en el desarrollo productivo del yacimiento Vaca Muerta.

Por
Metrogas cuenta con 2
Metrogas cuenta con 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

La compañía petrolera YPF concretó el traspaso de su paquete accionario en Metrogas a Edenor, con un contrato de u$s780 millones, para focalizar sus proyectos de extracción de hidrocarburos. La distribuidora de gas cuenta con 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC,, este martes 11 de agosto

A través de un reporte oficial, la parte vendedora detalló que "aceptó la oferta presentada por EDENOR S.A. para la compra de su participación accionaria en MetroGAS S.A. (‘MetroGAS’) y MetroENERGÍA S.A. (‘MetroENERGÍA’) por un monto de USD 780 millones".

La transferencia abarca el 70% del capital social de YPF en la distribuidora de gas, equivalente a casi 400 millones de acciones de diversas clases, y el 5% de los derechos de voto en Metroenergía.

El cierre definitivo de la transacción contractual depende ahora de "a obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas" por parte de los organismos de control.

El acuerdo millonario reconfigura las estrategias de ambas compañías

La selección del comprador derivó de "un proceso competitivo y transparente" con el asesoramiento de Citigroup, donde trece corporaciones mostraron interés inicial y presentaron ofertas económicas bajo estrictos criterios de solvencia financiera.

Con este pacto comercial, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano asumen el control de una firma con más de dos millones de clientes en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, cuya licencia de servicio aguarda una extensión gubernamental por dos décadas.

El desprendimiento de estos activos complementa el plan directivo de la petrolera para liquidar negocios secundarios y destinar los recursos hacia la producción de energía no convencional en el sur del país.

Noticias relacionadas

El dólar oficial comenzó agosto con una ligera alza.

El dólar arrancó la semana al alza y cerró a $1.520 en el Banco Nación

Las compañías del sector pronostican un cambio de tendencia para el corto plazo.

Las ventas de materiales para la construcción cayeron un 6,5% en julio

play

Empresas en crisis: cerró otra fábrica textil en Pacheco y dejó a 120 trabajadores en la calle

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de agosto

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Empresarios cuestionaron al Gobierno por la reglamentación de la reforma laboral y pidieron "coherencia"

Conocé cuales son los grupos de ANSES que recibirán el bono extra de $70.000 en agosto.

Confirmado: estos tres grupos de ANSES continúan recibiendo el bono extra de $70.000 en agosto 2026

Rating Cero

Un exfutbolista y una modelo se separaron.

Bomba: un exfutbolista y una conductora se separaron y sorprendieron a todos

La Joaqui.

La Joaqui le respondió a quienes le pidieron que se "guarde" y deje de hablar de la ruptura con Luck Ra

La actriz anunció la llegada de su hijo durante el programa.

Video: así anunció Cande Molfese su embarazo al aire en Perros de la Calle

El episodio involucra a figuras conocidas del ambiente.

Explosivo: Yanina Latorre confesó que le robó la caja fuerte a un famoso y se justificó

Palleiro y Barón se conocieron por Instagram en el verano de 2021. 

El emotivo mensaje de Jimena Barón: "Dios quiera que..."

Las actrices de Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen.

House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4

últimas noticias

Diego Santilli asumirá su cargo como director titular de YPF. 

Diego Santilli asumirá como director ad honorem en YPF en representación del Estado

Hace 31 minutos
Luis Caputo y Diego Santilli junto a Marcelo Orrego.

El Gobierno delegó en San Juan la gestión integral de cinco rutas estratégicas

Hace 52 minutos
Metrogas cuenta con 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

YPF acordó la venta del 70% de Metrogas a Edenor por u$s780 millones

Hace 1 hora
230 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña.

230 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha de Francia a Gran Bretaña en una "megalancha"

Hace 1 hora
Facundo Moyano rompió el silencio y dio detalles sobre lo ocurrido con su pareja en la madrugada del 4 de agosto. 

Facundo Moyano habló sobre el confuso episodio en Belgrano: "Candela tuvo un infarto, le hice RCP"

Hace 2 horas