YPF acordó la venta del 70% de Metrogas a Edenor por u$s780 millones

La compañía petrolera YPF concretó el traspaso de su paquete accionario en Metrogas a Edenor, con un contrato de u$s780 millones, para focalizar sus proyectos de extracción de hidrocarburos. La distribuidora de gas cuenta con 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
A través de un reporte oficial, la parte vendedora detalló que "aceptó la oferta presentada por EDENOR S.A. para la compra de su participación accionaria en MetroGAS S.A. (‘MetroGAS’) y MetroENERGÍA S.A. (‘MetroENERGÍA’) por un monto de USD 780 millones".
La transferencia abarca el 70% del capital social de YPF en la distribuidora de gas, equivalente a casi 400 millones de acciones de diversas clases, y el 5% de los derechos de voto en Metroenergía.
El cierre definitivo de la transacción contractual depende ahora de "a obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas" por parte de los organismos de control.
El acuerdo millonario reconfigura las estrategias de ambas compañías
La selección del comprador derivó de "un proceso competitivo y transparente" con el asesoramiento de Citigroup, donde trece corporaciones mostraron interés inicial y presentaron ofertas económicas bajo estrictos criterios de solvencia financiera.
Con este pacto comercial, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano asumen el control de una firma con más de dos millones de clientes en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, cuya licencia de servicio aguarda una extensión gubernamental por dos décadas.
El desprendimiento de estos activos complementa el plan directivo de la petrolera para liquidar negocios secundarios y destinar los recursos hacia la producción de energía no convencional en el sur del país.