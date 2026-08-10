YPF acordó la venta del 70% de Metrogas a Edenor por u$s780 millones La petrolera estatal aprobó ceder su paquete mayoritario en la principal distribuidora nacional de gas para enfocar sus futuras inversiones en el desarrollo productivo del yacimiento Vaca Muerta. Por Agregar C5N en









Metrogas cuenta con 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

La compañía petrolera YPF concretó el traspaso de su paquete accionario en Metrogas a Edenor, con un contrato de u$s780 millones, para focalizar sus proyectos de extracción de hidrocarburos. La distribuidora de gas cuenta con 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

A través de un reporte oficial, la parte vendedora detalló que "aceptó la oferta presentada por EDENOR S.A. para la compra de su participación accionaria en MetroGAS S.A. (‘MetroGAS’) y MetroENERGÍA S.A. (‘MetroENERGÍA’) por un monto de USD 780 millones".

La transferencia abarca el 70% del capital social de YPF en la distribuidora de gas, equivalente a casi 400 millones de acciones de diversas clases, y el 5% de los derechos de voto en Metroenergía.

El cierre definitivo de la transacción contractual depende ahora de "a obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas" por parte de los organismos de control.

El acuerdo millonario reconfigura las estrategias de ambas compañías La selección del comprador derivó de "un proceso competitivo y transparente" con el asesoramiento de Citigroup, donde trece corporaciones mostraron interés inicial y presentaron ofertas económicas bajo estrictos criterios de solvencia financiera.