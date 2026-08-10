10 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia citó a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento para que el exfuncionario dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas. Tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda.

Por
C5N

Manuel Adorni fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas. Tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda. Si su descargo no convence, lo convocarán a indagatoria.

Expectativa en el Gobierno. Se esperan definiciones en temas sensibles.
Te puede interesar:

Etapa de definiciones: la batalla $LIBRA, la citación a Adorni y las vacantes de Milei

La Fiscalía detectó un desfasaje de $43 millones y gastos por más de u$s400 mil. Se trata de incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, "no encuentran hasta el momento explicación suficiente", por lo que ahora deberán ser justificados. Ahora, el exjefe de Gabinete tendrá 15 días para brindar las explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

Pollicita presentó un dictamen de 207 fojas ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo y le dio 15 días a Adorni para explicar el origen de una serie de fondos, compras, gastos y movimientos financieros. También deberá aclarar operaciones con dólares, inmuebles, vehículos, criptomonedas, tarjetas y dinero en efectivo.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó al exfuncionario la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían "prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público". La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder.

El desfasaje entre ingresos y gastos

Uno de los principales datos que surge de la investigación es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período bajo análisis.

La Fiscalía estableció que entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

En conjunto, esos ingresos ascendieron a $229.752.283,20. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito.

La diferencia detectada por la Fiscalía es de $43.068.549. El dictamen señala que esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

A eso se suma otro dato: la investigación reconstruyó desembolsos por US$402.578,12, destinados, entre otras cosas, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles.

La Fiscalía también puso bajo la lupa las declaraciones de dólares en efectivo realizadas por Adorni y las operaciones consignadas bajo el concepto “venta de activos”, además del origen de las divisas utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes al exterior.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adorni renunció envuelto en escándalos por denuncias en la Justicia. 

A un mes de la renuncia, Milei volvió a defender a Adorni: "Creo que es inocente"

Daniel Raimondi junto a Lula da Silva.

Crisis diplomática: el embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse con Pablo Quirno

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Karina Milei recibirá a legisladores bonaerenses en la Casa Rosada para afianzar el armado político

Javier Milei y una tensa relación con Lula da Silva.

Milei replicó las críticas contra Lula de un congresista estadounidense: "Delincuente"

Brasil pidió un gesto a Javier Milei para recomponer la relación bilateral: Hay que parar las agresiones

Brasil pidió un gesto a Milei para recomponer la relación bilateral: "Hay que parar las agresiones"

milei apunta a los extranjeros: quienes podrian ser expulsados por mensajes de odio contra la argentina

Milei apunta a los extranjeros: quiénes podrían ser expulsados por "mensajes de odio" contra la Argentina

Rating Cero

La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

La ex Gran Hermano brilló en la obra de José María Muscari. 

¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

Como es la habitación que Pampita aprovechó en Punta Cana para unas vacaciones exprés

El capítulo de Friends﻿ que cambió la carrera de Brooke Shields.

Tuvo una aparición en Friends y su carrera dio un giro increíble: la historia de la actriz Brooke Shields

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, una pareja con muchos fanáticos en las redes sociales.

El enojo de Nicolás Tagliafico luego de que le preguntaran por qué aún no es padre: "Ya empiezan..."

últimas noticias

Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados.

La parrilla vegetariana de Villa Crespo donde hongos y brasas constituyen la esencia de la carta

Hace 12 minutos
ANMAT prohibió el uso y venta del equipo tras una denuncia por robo.

La ANMAT prohibió un insumo dermatológico tras una denuncia por robo

Hace 21 minutos
Thiago Almada llegó a River a cambio de 20 millones con un contraro por 3 años y medio.

Buenas noticias para el Chacho: Thiago Almada llegó al país para sumarse a River

Hace 38 minutos
play

La Justicia citó a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

Hace 42 minutos
play

Largas filas y demoras para cargar GNC por las restricciones de gas: los motivos

Hace 49 minutos