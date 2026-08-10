La Justicia citó a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento para que el exfuncionario dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas. Tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda.

Manuel Adorni fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas . Tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda. Si su descargo no convence, lo convocarán a indagatoria.

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La Fiscalía detectó un desfasaje de $43 millones y gastos por más de u$s400 mil. Se trata de incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, "no encuentran hasta el momento explicación suficiente", por lo que ahora deberán ser justificados. Ahora, el exjefe de Gabinete tendrá 15 días para brindar las explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

Pollicita presentó un dictamen de 207 fojas ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo y le dio 15 días a Adorni para explicar el origen de una serie de fondos, compras, gastos y movimientos financieros. También deberá aclarar operaciones con dólares, inmuebles, vehículos, criptomonedas, tarjetas y dinero en efectivo.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó al exfuncionario la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían "prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público" . La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder.

El desfasaje entre ingresos y gastos

Uno de los principales datos que surge de la investigación es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período bajo análisis.

La Fiscalía estableció que entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

En conjunto, esos ingresos ascendieron a $229.752.283,20. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito.

La diferencia detectada por la Fiscalía es de $43.068.549. El dictamen señala que esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

A eso se suma otro dato: la investigación reconstruyó desembolsos por US$402.578,12, destinados, entre otras cosas, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles.

La Fiscalía también puso bajo la lupa las declaraciones de dólares en efectivo realizadas por Adorni y las operaciones consignadas bajo el concepto “venta de activos”, además del origen de las divisas utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes al exterior.

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