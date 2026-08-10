Video: así anunció Cande Molfese su embarazo al aire en Perros de la Calle La actriz sorprendió por completo al equipo del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff al confirmar la feliz novedad en plena transmisión. Agregar C5N en









La actriz anunció la llegada de su hijo durante el programa. Redes sociales

Cande Molfese tomó por sorpresa a la audiencia y a sus propios compañeros al dar la primicia de su maternidad en pleno aire radial. Durante la emisión de Perros de la calle, la artista jugó con la intriga antes de exhibir frente a las cámaras del estudio la primera ecografía de su bebé en camino. La noticia confirmó que espera a su primer hijo junto a su pareja, Joaquín, con quien se encuentra en una relación desde hace un año y medio.

La revelación generó un revuelo inmediato en la mesa de trabajo del histórico ciclo. El conductor Andy Kusnetzoff fue el primero en reaccionar e interpretar la imagen al exclamar al aire: “Noooo, qué, está clarísimo, Candelaria, tremendo, me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...”. Entre risas y gestos de incredulidad por parte del resto del equipo, la exintegrante de Violetta retrucó con complicidad hacia sus compañeros: “Si no se lo decía a ustedes, a quién se lo iba a decir”.

CANDEEEEEE, FELICIDADES!!!!!!!!!



Traigan más sillas porque se agranda la familia de Perros de la Calle pic.twitter.com/dFBRVXlLkG — Perros de la Calle (@perroscalleok) August 10, 2026 En paralelo a la transmisión en vivo, la artista ratificó las novedades en su cuenta personal de Instagram mediante un carrusel de fotografías que resumió este inicio de proceso. Bajo la frase “Ahora somos cinco”, la joven sumó en el conteo a sus dos mascotas, Almendra y Romeo, quienes forman parte fundamental de la vida del hogar y acompañaron atentos cada paso, desde los primeros test domésticos hasta las consultas obstétricas de la futura mamá.

El álbum digital reunió postales cotidianas como visitas médicas, retratos frente al espejo contemplando su pancita e imágenes relajadas disfrutando de un sándwich de milanesa. Con la dedicatoria “Muy embarazada” grabada en una de las instantáneas, la comunicadora certificó la ansiada etapa que atraviesa en el ámbito personal, compartiendo con millones de seguidores la hermosa novedad sobre su primera maternidad junto a Joaquín.

Cande Molfese emocionó a todos al anunciar su embarazo La actriz e influencer causó un revuelo absoluto en el ecosistema digital tras confirmar públicamente que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. La novedad se conoció durante las primeras horas de este lunes y generó miles de felicitaciones por parte de colegas de la farándula y fanáticos. A través de un emotivo posteo en Instagram junto a su pareja, la exintegrante del elenco de Violetta posó sonriente exhibiendo el test de gestación con resultado positivo ante la mirada de millones de usuarios.