Video: así anunció Cande Molfese su embarazo al aire en Perros de la Calle

Cande Molfese tomó por sorpresa a la audiencia y a sus propios compañeros al dar la primicia de su maternidad en pleno aire radial. Durante la emisión de Perros de la calle, la artista jugó con la intriga antes de exhibir frente a las cámaras del estudio la primera ecografía de su bebé en camino. La noticia confirmó que espera a su primer hijo junto a su pareja, Joaquín, con quien se encuentra en una relación desde hace un año y medio.
La revelación generó un revuelo inmediato en la mesa de trabajo del histórico ciclo. El conductor Andy Kusnetzoff fue el primero en reaccionar e interpretar la imagen al exclamar al aire: “Noooo, qué, está clarísimo, Candelaria, tremendo, me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...”. Entre risas y gestos de incredulidad por parte del resto del equipo, la exintegrante de Violetta retrucó con complicidad hacia sus compañeros: “Si no se lo decía a ustedes, a quién se lo iba a decir”.
En paralelo a la transmisión en vivo, la artista ratificó las novedades en su cuenta personal de Instagram mediante un carrusel de fotografías que resumió este inicio de proceso. Bajo la frase “Ahora somos cinco”, la joven sumó en el conteo a sus dos mascotas, Almendra y Romeo, quienes forman parte fundamental de la vida del hogar y acompañaron atentos cada paso, desde los primeros test domésticos hasta las consultas obstétricas de la futura mamá.
El álbum digital reunió postales cotidianas como visitas médicas, retratos frente al espejo contemplando su pancita e imágenes relajadas disfrutando de un sándwich de milanesa. Con la dedicatoria “Muy embarazada” grabada en una de las instantáneas, la comunicadora certificó la ansiada etapa que atraviesa en el ámbito personal, compartiendo con millones de seguidores la hermosa novedad sobre su primera maternidad junto a Joaquín.
Cande Molfese emocionó a todos al anunciar su embarazo
La actriz e influencer causó un revuelo absoluto en el ecosistema digital tras confirmar públicamente que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. La novedad se conoció durante las primeras horas de este lunes y generó miles de felicitaciones por parte de colegas de la farándula y fanáticos. A través de un emotivo posteo en Instagram junto a su pareja, la exintegrante del elenco de Violetta posó sonriente exhibiendo el test de gestación con resultado positivo ante la mirada de millones de usuarios.
El futuro padre del bebé es Joaquín, un productor teatral con quien la comunicadora construyó un vínculo afectivo sólido pero reservado. A diferencia de la alta exposición que maneja la artista, su compañero mantiene un perfil sumamente austero y alejado del foco mediático, al punto de no poseer presencia activa ni cuentas personales en plataformas digitales. La feliz pareja inició su romance entre camarines mientras ella realizaba un reemplazo en la obra Scape Room, proyecto donde él se desempeñaba en la parte técnica.
Al recordar aquel flechazo inicial tras bambalinas, la propia conductora rememoró el momento exacto en el que decidió indagar sobre la vida sentimental de quien hoy se convirtió en su gran amor: “Nos conocimos trabajando porque él era el productor de la obra Scape Room en la que hice el reemplazo de Sofi Morandi. Lo vi y sentí que era él... le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, que me dijo que estaba soltero”. La confirmación de esta hermosa etapa familiar se transformó de inmediato en uno de los temas más comentados en las redes locales.