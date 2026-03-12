Manuel Adorni acumula denuncias y pedidos de renuncia por los viajes a EEUU y Uruguay

Legisladores de distintos bloques presentaron denuncias penales, pedidos de informes y proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, quien está envuelto de un escándalo por la invitación a su esposa de participar de la comitiva presidencial a Nueva York y de un viaje privado que realizó en jet a Punta del Este junto a un periodista de la TV Pública.

Manuel Adorni acumula denuncias y pedidos de renuncia por el polémico viaje de su esposa en el avión presidencial

La polémica por el viaje que realizó la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a Estados Unidos junto a la comitiva del presidente Javier Milei continúa escalando en el plano político y judicial. En los últimos días, legisladores de distintos espacios presentaron denuncias penales, pedidos de informes y reclamos públicos para que el funcionario deje su cargo, luego de que se conociera que Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial y se hospedó con él en un hotel cinco estrellas de Nueva York.

Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y sobre la composición de la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante la gira por Miami y Nueva York.

La diputada y exintegrante del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje realizado junto a la delegación oficial, en el que también participó su esposa. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.

La legisladora pidió que se determine si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que Angeletti abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires para acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

Según el planteo judicial, la esposa del jefe de Gabinete habría integrado la comitiva sin desempeñar una función pública ni contar con una misión oficial , lo que podría implicar un uso indebido de recursos del Estado.

En la presentación se solicitó que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrarse en delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de determinar si otros funcionarios intervinieron en la autorización o facilitaron su embarque en el vuelo oficial.

Entre las medidas de prueba reclamadas, Pagano pidió que la Casa Rosada remita el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del viaje, así como eventuales autorizaciones formales que hayan permitido la inclusión de Angeletti.

La diputada también impulsó una segunda denuncia por el vuelo de Adorni junto a Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, en un jet privado a Punta del Este para que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos del funcionario.

El jefe de gabinete había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato. Alegó que eran “cuestiones privadas”. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni. En ese vuelo privado, Adorni estuvo junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario. La familia usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcelampagano/status/2031753868996907491?s=46&t=QS2ck4DTukq2BnAtk0fcBg&partner=&hide_thread=false Texto de la denuncia: pic.twitter.com/KDjRZmI6XG — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

Desde el radicalismo exigen la renuncia de Adorni

El diputado radical Pablo Juliano sostuvo que el presidente Milei debería pedirle a Adorni “que dé un paso al costado”. “Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, al considerar que el episodio contradice el discurso oficial contra los privilegios de la política.

Juliano también cuestionó las explicaciones que dio el funcionario para justificar el viaje. “No hay que correr la mirada del eje central, que son las palabras que utilizó Adorni, que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York en un hotel de cinco estrellas. Explicale eso a la Argentina que no llega a fin de mes”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJulianoLP/status/2032067201583268317&partner=&hide_thread=false A Adorni no le cierra el blanco. Cuesta creer que puedas pagar un jet privado para irte a festejar el carnaval a Uruguay siendo funcionario público. Va a tener que dar explicaciones. Pero capaz digan que es privado el tema, como ya lo intentó hacer. Tiene un problema con la… pic.twitter.com/qFDkgoCi7G — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) March 12, 2026

Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación contra Adorni

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, encabezado por Germán Martínez, presentó un proyecto para citar a Adorni a una interpelación en el Congreso e incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

El pedido plantea que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara de Diputados en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional para brindar explicaciones sobre “presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”.

“El jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura”, señala el proyecto presentado por la bancada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2031875533357683063&partner=&hide_thread=false • Pedido de interpelación al JGM Manuel Adorni.



Texto completo presentado.

https://t.co/VtipgdJXJQ pic.twitter.com/2K2AofswhM — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026

Más pedidos de informe por el viaje de Adorni

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón presentó dos pedidos de informes: uno en el Congreso y otro dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, para que el Gobierno publique el detalle del viaje.

Las solicitudes apuntan a conocer el contrato del traslado, los gastos de hotelería, los viáticos de la comitiva y el rol que habría tenido la esposa de Adorni durante la gira.

“No hay dudas de que Adorni quería viajar con su mujer a Nueva York y cumplió su deseo, tal como él mismo confesó, por lo tanto habrá que investigar los posibles delitos que eso implica”, afirmó Paulón. El legislador también cuestionó lo que definió como una contradicción entre el discurso de austeridad del Gobierno y el uso de recursos públicos.