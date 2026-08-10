Identificaron al policía de civil que disparó durante la represión frente al Congreso: quién es y qué cargo tiene El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna fue señalado como el efectivo que abrió fuego durante la protesta contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debatía en el Senado. El operativo dejó 29 detenidos y decenas de heridos. Por Agregar C5N en









Identificaron al policía que disparó de civil durante la represión frente al Congreso: quién es y qué cargo tiene

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, que integra la cúpula de la Policía Federal Argentina, fue identificado como el efectivo que disparó de civil y sin identificaciones durante la represión contra los manifestantes que protestaban el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Durante el operativo se registraron imágenes de un hombre vestido de civil, armado y sin identificación visible que efectuaba disparos en medio de la movilización. El registro fue realizado por el fotógrafo Kaloian Santos y rápidamente fue viralizado en las redes sociales.

La actuación de Gauna, que en enero de 2025 fue designado al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales, resulta ilegal porque los agentes que intervienen en un operativo de seguridad deben estar debidamente identificados y sujetos a los protocolos que regulan el uso de la fuerza. Un efectivo vestido de civil, sin identificación visible y armado en medio de una manifestación, impide además que los ciudadanos puedan reconocerlo como integrante de una fuerza de seguridad y controlar su accionar.

View this post on Instagram La situación generó pedidos de explicaciones al Gobierno. El diputado nacional Esteban Paulón solicitó la citación urgente de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que informe quiénes fueron los agentes que participaron del operativo y bajo qué órdenes actuaron.

La identificación del efectivo se conoció en el marco de una represión que volvió a quedar marcada por excesos e irregularidades. El operativo policial fue desmedido e injustificado y estuvo acompañado por un uso de la fuerza que provocó decenas de heridos.

Entre las situaciones más graves se registraron disparos de balas de goma dirigidos al rostro de los manifestantes. Una fotógrafa recibió un impacto en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. 29 detenidos y decenas de heridos en la represión en el Congreso El saldo de la jornada fue de 29 personas detenidas y decenas de heridos, en un operativo que volvió a poner bajo cuestionamiento los protocolos utilizados por las fuerzas de seguridad frente a movilizaciones sociales. La utilización de personal armado sin identificación visible y los disparos efectuados contra los manifestantes quedaron así en el centro de los reclamos políticos y judiciales por el accionar de las fuerzas durante la protesta.