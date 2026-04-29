El respaldo de Javier Milei: acompaña a Manuel Adorni junto al resto del Gabinete en el Congreso

El Presidente está presente en la Cámara de Diputados junto a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Diego Santilli y Sandra Pettovello. También están Karina Milei, Patricia Bullrich y Santiago Caputo.

Por primera vez, un presidente acompaña a su jefe de Gabinete en su presentación de informe de gestión en el Congreso: Javier Milei está presente este miércoles en la Cámara de Diputados para apoyar a Manuel Adorni , quien expone en medio de denuncias e investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito .

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En los palcos también se encuentran los ministros Luis Caputo , Federico Sturzenegger , Mario Lugones , Diego Santilli y Sandra Pettovello , además de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo .

El jefe de Gabinete optó por presentarse en Diputados , pese a que podría haber enviado el informe por escrito o incluso exponer en el Senado , como marcaba la lógica de alternancia. La elección de la Cámara baja no pasó desapercibida en el tablero político, en medio de tensiones internas y equilibrios de poder dentro del oficialismo.

Adorni llega al recinto con un perfil bajo y alejado de las cámaras, después de lo que fue su fallida última conferencia de prensa. El funcionario afronta varias investigaciones judiciales en su contra por omisiones en sus declaraciones juradas o viajes al exterior en condiciones poco claras.

En ese contexto, el oficialismo buscará mostrar cohesión en una jornada que, más que un trámite institucional, se perfila como una demostración de fuerza política. La contracara la ofrece la oposición, que intentará capitalizar el momento y exponer fisuras en la gestión.

"Los corruptos son ustedes", el furioso cruce de Javier Milei con los periodistas en el Congreso

Mientras Javier Milei ingresaba al Congreso con el objetivo de defender la gestión del Gobierno en la voz de Manuel Adorni, tuvo tiempo de protagonizar un fuerte cruce con los periodistas presentes.

El cruce se produjo precisamente en el ingreso del Presidente y su comitiva al recinto. Los periodistas que estaban detrás del cerco que se había armado por seguridad preguntaban por el hecho de sostener a Manuel Adorni en el cargo en medio de la serie de denuncias.

Si bien en un principio parecía que Milei no iba a responder las preguntas, el mandatario continuó su camino y ya prácticamente quedando fuera de la vista, finalmente sí contestó. Como los periodistas habían hablado de corrupción (por Adorni), el Presidente reutilizó el término y retrucó: "Los corruptos son ustedes".

Embed - "Los CORRUPTOS son ustedes" MILEI en el CONGRESO

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Durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, el Presidente arremetió desde el palco contra los legisladores del PTS, quienes lo acusaron de ser "cómplice del genocidio" en Gaza. "Ustedes son los asesinos", remarcó.

Informe de gestión: todas las preguntas de los diputados y las respuesta de Manuel Adorni