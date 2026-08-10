Federico Sturzenegger se incorpora a la mesa política en medio de la tensión por el fracaso de la Ley de Tierras

Tras el revés del Senado, Karina Milei encabezará una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, con la participación del ministro de Desregulación, quien presentará los lineamientos de su proyecto de reformas.

El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debió ser recortada tras cuatro intentos de aprobación. Por esa razón, la Secretaria de la presidencia de Karina Milei decidió que la mesa política audite los proyectos de Federico Sturzenegger antes de enviarlos al Congreso. La medida busca moderar iniciativas consideradas “muy ambiciosas” y evitar nuevos traspiés parlamentarios.

Tras el revés en el Congreso, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado será el más observado y, a partir de mañana, Sturzenegger se integrará a la mesa política que volverá a reunirse a las 13 en Casa Rosada para evaluar lo ocurrido en el Senado y definir cómo encarar los próximos proyectos.

Sturzenegger expondrá los detalles de su paquete de reformas, que aún circula como borrador y contempla cambios en distintos sectores de la economía, ante Karina Milei, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Fabián Fernández, Ignacio Devitt y Luis Caputo .

Con el tiempo, este esquema se fue ampliando para concentrar en un mismo lugar las decisiones clave del Gobierno . La presencia del Ministro de Desregulación es inédita, ya que habitualmente no forma parte de este ámbito de discusión.

La incorporación de Sturzenegger apunta a que sus proyectos pasen por el filtro político antes de llegar al Congreso, en un intento de evitar nuevos conflictos y garantizar mayor respaldo legislativo tras haber quedado expuesta la tensión interna en el oficialismo en el último debate legislativo, que generó fricciones entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.

En ese marco, el Ejecutivo definió avanzar únicamente con proyectos que cuenten con respaldo suficiente para garantizar su aprobación. La estrategia incluye presentaciones públicas previas para despejar dudas y sumar consenso donde el Ministro buscará defender la continuidad de su agenda y explicar los fundamentos del nuevo paquete desregulador.

El borrador contempla, hasta ahora, cambios en el Régimen de Corretaje, modificaciones sobre las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias, desregulaciones en el mercado de Gas Licuado de Petróleo y cambios vinculados con la navegación y la actividad agroganadera.

El decreto que causó el paro fue firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger.

Mientras tanto en Diputados, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene una prioridad intermedia y podría avanzar después de que se trate la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal 2. En paralelo, en el Senado continúa el tratamiento de la reforma de la Ley de Sociedades y se espera que esta semana avance la llamada Ley de Hojarasca, también elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.