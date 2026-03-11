11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York

La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbon y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 3. Lo acusan por los delitos de malversación de caudales públicos y uso indebido de los bienes del Estado.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Denunciaron penalmente a Manuel Adorni. 

Denunciaron penalmente a Manuel Adorni. 

Captura TV

El jefe de Gabinete Manuel Adorni fue denunciado penalmente este martes por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. La denuncia fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón por presunta malversación de fondos públicos porque el funcionario habría usado fondos públicos destinados al traslado de funcionarios, para llevar a su Bettina Angeletti a la ciudad estadounidense.

No hay nada más que aclarar, lanzó el jefe de Gabinete.
Te puede interesar:

La aclaración de Adorni sobre los gastos del viaje de su esposa a EEUU: "Corren por nuestra cuenta"

La presentación judicial se realizó ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

“Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo Dalbon ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

Bettina Angeletti - Adorni 11-3-26
Manuel Adorni junto a su esposa.

Manuel Adorni junto a su esposa.

Qué dice la denuncia

De acuerdo con información periodística de público conocimiento que dio cuenta que el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trasladando en dicha aeronave a su esposa.

Según surge de la propia explicación brindada públicamente por el funcionario, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.

De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado

“En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal”.

Horas más tarde, se conoció otra denuncia realizada contra Manuel Adorni por parte de la legisladora Marcela Pagano, acusando al jefe de Gabinete por los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Tras el sorteo de rutina, la misma recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 11.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adorni y su esposa.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

El proyecto de los hermanos Milei: intolerancia política y destrucción del aparato productivo.

Los hermanos Milei centralizan el poder, pero la economía va en picada y se profundiza la deriva autoritaria

play

La industria nacional sufrió la segunda peor caída a nivel mundial

Cuáles son las claves de la reforma laboral.

Ya rige la reforma laboral: cuáles son las claves y los principales cambios para los trabajadores

Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

El funcionario tendrá un nuevo cargo.

Cambios en el Gobierno: Amerio asume en la Procuración del Tesoro

Rating Cero

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

El actor, que supo ser uno de los mejores cotizados de la industria, hoy atraviesa uno de sus peores momentos económicos.

Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

El reconocido jugador de fútbol estaría empezando una nueva relación amorosa 

Mbappé sorprendió al mundo y se mostró con una actriz muy famosa de España: quien es

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

últimas noticias

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 13 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 43 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 46 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 51 minutos
Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Hace 54 minutos