Javier Milei encabeza en Nueva York la "Argentina Week", un road show para atraer inversiones

El Presidente participará de una serie de encuentros con banqueros, fondos y empresarios en la capital financiera de EEUU. Lo acompañan ministros y diez gobernadores, en un intento por mostrar respaldo político y promover negocios en sectores estratégicos.

La ciudad de Nueva York será desde este lunes el centro de una la estrategia del Gobierno para seducir al mundo financiero. Allí se desarrollará la “Argentina Week” , una serie de encuentros con inversores y empresarios encabezados por el presidente Javier Milei y respaldados por varios gobernadores.

El evento, impulsado junto a bancos y entidades financieras internacionales, apunta a posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero. Las actividades se repartirán entre la sede del consulado argentino y edificios corporativos de JP Morgan y Bank of America , donde se desarrollarán paneles, reuniones privadas y presentaciones ante ejecutivos.

La apertura formal estará a cargo del vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni , con una recepción prevista para la noche del lunes. Las jornadas centrales se concentrarán entre martes y miércoles, con exposiciones del equipo económico y encuentros con fondos de inversión.

Milei llegó a Nueva York tras participar en Miami de una cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump . En la comitiva lo acompañan su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

También forman parte de la delegación el ministro de Economía, Luis Caputo ; el titular del Banco Central, Santiago Bausili ; el viceministro José Luis Daza ; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , y el titular de Salud, Mario Lugones .

Uno de los gestos políticos que busca exhibir el Gobierno es la presencia de diez gobernadores de distintos signos partidarios. Entre ellos figuran Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo Valdés, de Corrientes; Rolando Figueroa, de Neuquén e Ignacio Torres, de Chubut. Los gobernadores participarán de un encuentro con inversores en la sede de Americas Society and Council of the Americas.

La agenda presidencial incluirá además un discurso ante ejecutivos financieros el martes por la mañana en el edificio de JP Morgan, donde será presentado por su CEO, Jamie Dimon. Allí el mandatario expondrá sobre el rumbo económico y las reformas impulsadas por su administración.

Según los organizadores, el encuentro reunirá a cerca de 400 referentes del mundo empresarial y financiero. El foco estará puesto en promover oportunidades de inversión en áreas como energía, minería y economía del conocimiento.

En paralelo a la agenda económica, Milei también participará de actividades institucionales en la ciudad, entre ellas una conferencia en la Universidad Yeshiva y la gala anual organizada por el medio neoyorquino The Algemeiner.