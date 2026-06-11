11 de junio de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich cruzó a Manuel Adorni, tras la presentación tardía de la declaración jurada: "Más que un error, esto es una omisión ética"

La senadora oficialista cuestionó el accionar del jefe de Gabinete envuelvo en denuncias por enriquecimiento ilícito. "Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", recordó.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 

A horas de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, la senadora oficialista Patricia Bullrich rompió el silencio con C5N y, a contramano de la defensa que utilizó el jefe de Gabinete en la entrevista que brindó ayer por la noche luego de semanas de silencio, despotricó contra su estrategia de minimizar el hecho. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó en diálogo con este medio.

El Gobierno sigue provocándose daño a sí mismo.
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La ex ministra de Seguridad fue la única funcionaria en salir a apuntar contra el ministro coordinador pese a las exigencias de Javier y Karina de mantenerse abroquelados alrededor de su figura. En una entrevista televisiva, la exdirigente macrista le exigió en vivo y en directo al ex vocero que presentara su declaración jurada para evitar seguir dañando al Gobierno, paralizado desde marzo como consecuencia de la investigación judicial que tiene al funcionario como principal investigado en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita bajo la tutela del juez federal, Ariel Lijo.

Aquella jugada, que en más de un despacho fue leída como una traición y generó el inicio de una guerra sin cuartel contra la hermana presidencial, obligó al presidente a salir a prometer que su ministro cumpliría con la Ley de Ética Pública y cumpliría con la presentación de su documentación patrimonial. Lo que el jefe de estado omitió avisar es que Adorni tardaría treinta y cinco días en confeccionar una declaración jurada que advierte un exponencial crecimiento de bienes respecto al período 2024.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni
Sonrisas, fotos y abrazos: otros tiempos en la relación de Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

Sonrisas, fotos y abrazos: otros tiempos en la relación de Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

Respecto a este punto, la senadora no tomó postura frente a la inocencia del jefe de gabinete, otra diferencia con el discurso del propio Milei, quien está convencido que su amigo está siendo víctima de una operación político-mediática para desestabilizar su gobierno. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, dijo a este medio la dirigente porteña quien insistirá en mantener el discurso republicano e institucionalista con el que construyó sus últimos veinte años de carrera política.

Las declaraciones de la senadora, que se encuentra celebrando sus 70 años este jueves, se dan en el marco de una nueva cumbre de mesa política que se llevará adelante en Casa Rosada. Por primera vez después de la publicación del video musicalizado con “Se dice de mí”, de Tita Merello, con el que generó una nueva revolución dentro del oficialismo, Bullrich se verá cara a cara con Karina. El encuentro entre las damas de hierro libertarias se dará luego de las declaraciones poco felices que desde el entorno de la hermanísima hicieron trascender sobre el enojo que les generó la publicación de la pieza audiovisual con la que Bullrich intentó -con éxito- recuperar el protagonismo en la agenda.

“Patricia siempre se corta sola”, decían por esas horas desde el círculo íntimo de Karina. Desde hace tiempo la hermana presidencial junta recelo contra la senadora. El vínculo fluido que Bullrich supo construir con Javier Milei, con quien tiene diálogo directo, es para la secretaria general todo un conflicto. La imposibilidad de controlar la voluntad y juego político de Bullrich, quien junta décadas de experiencia, genera en El Jefe una incomodidad manifiesta que expone con jugadas de bajo calibre.

Este lunes, por caso, Karina dejó afuera del lanzamiento de la Escuela de Dirigentes con la que pretende formar nuevos cuadros que respondan estrictamente a su conducción. Con voluntad de marginar a la senadora en la construcción del armado porteño, territorio donde Bullrich conserva una imponente intención de votos, la hermanísima busca empoderar a su mano derecha y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, para que oficie de contrapeso frente a la ambición de la ex macrista.

Días atrás, tuvo un gesto similar en la celebración del Tedeum por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Por estricta decisión de la secretaria general, la ex ministra de Seguridad quedó afuera de la Catedral Metropolitana para evitar que los flashes se obnubilen con ella. El gesto fue compensado minutos después por el propio Milei, quien abrazó en el balcón de la Casa Rosada a su senadora, a quien le agradece cada vez que puede por formar parte de su gobierno. Este jueves, el jefe de estado utilizó su cuenta de Twitter para reiterar su apoyo: “Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente”.

Patricia Bullrich
El juego de Patricia Bullrich hace temblar a La Libertad Avanza.

El juego de Patricia Bullrich hace temblar a La Libertad Avanza.

Conscientes del destrato de menor de los Milei, desde el entorno de Patricia Bullrich aseguran que la senadora no modificará su forma de hacer política y, por el contrario, mantendrá vigente sus críticas a la gestión siempre que así lo considere necesario. “A Patricia le pidieron que se meta en el Senado y ella cumplió. La única forma que tiene para mostrarse es esta. Si no sale a mostrarse un poco, estos te pasan el cuchillo. Ella hace más de cuarenta años se levanta todas las mañanas para hacer política, no se va a dejar pasar por arriba. Nosotros no trabajamos para Karina”, dijo un miembro de la mesa chica de la porteña.

Las diferencias manifiestas entre las mujeres más importantes del gobierno, aseguran en ambas terminales, por ahora sólo se mantendrán en ese terreno. “No vamos a romper”, juran desde el círculo de Bullrich. Por su parte, los laderos de la hermana presidencial reconocen que, pese al malestar que genera su voluntad separatista, la senadora aún sigue siendo una pieza clave para el gobierno dentro y fuera del Congreso, por eso no mandarán a afilar la guillotina. Al menos por ahora.

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