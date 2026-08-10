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Bomba: un exfutbolista y una conductora se separaron y sorprendieron a todos

Se trata de una reconocida pareja que le puso fin al vínculo luego de unos meses de relación, lo que impactó en los seguidores de ambos.

Un exfutbolista y una modelo se separaron.

Un exfutbolista y una modelo se separaron.

Imagen hecha con IA

La conductora Sabrina Rojas confirmó su separación del exfutbolista José Chatruc luego de seis meses de noviazgo y reconoció que "hubo una magia que se desvaneció" en la relación, aunque le bajó el tono al distanciamiento y remarcó que "cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas".

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En la red social Instagram, Rojas expuso su separación del exjugador con una reflexión: "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos más juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en los últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin".

La publicación de Sabrina Rojas.

La publicación de Sabrina Rojas.

Los famosos atravesaban una etapa de gran exposición, después de que confirmaran que los unía un vínculo amoroso. Primero fueron vistos cenando en un restaurante y dijeron que "somos amigos". Tras varios meses de rumores, la relación se formalizó recientemente en 2026, y la pareja compartió una escapada romántica a Brasil sin ocultarse de las cámaras.

Ella venía de una separación escandalosa con Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos, y vivió un romance breve con el Tucu López. Por su parte, Chatruc es padre de tres hijos de sus dos matrimonios anteriores.

José Chatruc y Sabrina Rojas.

José Chatruc y Sabrina Rojas.

El insólito ida y vuelta de Sabrina Rojas y José Chatruc

Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc estuvieron oficialmente de novios y compartieron momentos de su nueva vida con sus millones de seguidores en redes sociales. En este marco, la exvedette decidió exponer sus sentimientos el día de su cumpleaños.

Anteriormente, el esfutbolista posteó una foto juntos en su cuenta de Instagram con la frase: "Antes de que lo digan, es un afano. ¡Suspéndalo!”, y ella no dudó en salir al cruce: "Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo”.

El periodista deportivo fue quien publicó la foto con su ahora expareja, con una emotiva dedicatoria hacia la exmujer de Luciano Castro: "Feliz cumple para mi compañera @rojassasi ! Paso a paso me dice la reina y para mí es una frase de campeonato!".

Chatruc agregó: "Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba! Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo Rojas, sos por escándalo la 1!"

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