19 de mayo de 2026 Inicio
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El dardo de Victoria Villarruel: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Manuel Adorni"

La vicepresidenta visitó Rosario para asistir a una misa por el aniversario de la muerte de su padre y apuntó contra el jefe de Gabinete. Además, se desligó de las internas en La Libertad Avanza.

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Victoria Villarruel

Victoria Villarruel, vicepresidenta.

A cinco años de la muerte de su padre por Covid-19, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a una misa en su honor en Rosario y, al ser consultada por la prensa local sobre qué piensa del jefe de Gabinete, apuntó: "Estamos todos esperando la declaración jurada de (Manuel) Adorni".

La reunión se llevará a cabo en la sede del PJ. 
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Se rio y saludó para despedirse y evadir la pregunta sobre si correspondía que el funcionario renuncie. Además, la titular del Senado negó estar vinculada a las internas en La Libertad Avanza y consideró este martes que "las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas".

"No tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos", afirmó la abogada y definió: "La convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto".

En relación a su futuro político, Villarruel descartó: "No tengo decidido eso, falta mucho tiempo".

Embed - Villarruel en Rosario: "estamos esperando la declaración jurada de Adorni"

Adorni, en una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura hace casi dos semnanas, había asegurado que "todo será aclarado en la Justicia" y, en un tono amenazante, anunció: "Cuando se aclare, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho".

"Por mi lugar de poder y por el cargo que ejerzo, cualquier cosa que yo diga puede ser tomada como una obstrucción de la causa, y yo no voy a obstruir el trabajo de la Justicia", había remarcado Adorni, quien prometió respuestas futuras una vez que los tribunales emitan una resolución definitiva sobre su situación legal y económica.

"La Justicia va a aclarar todo, y cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho. Más de lo que se imaginan. Porque todo este padecimiento no va a quedar en silencio", había desafiado el jefe de Gabinete.

La chicana de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni por la cascada en Indio Cua

La vicepresidenta chicaneó implícitamente a Manuel Adorni, después de que el contratista Matías Tabar declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" para refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, Tabar expuso que entre los arreglos en la casa de Adorni en Indio Cuá se encuentra la instalación de una cascada por u$s3.500. En este marco, Villarruel saludó a un usuario de la red social X por su cumpleaños y, sin mencionarlo, se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete: "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!". La vicepresidenta se mantiene en tensión con el Gobierno, debido a que permanece distanciada del presidente Javier Milei.

Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. El periodista fue designado jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo al decreto 784/2025.

Victoria Villarruel tuit Manuel Adorni

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