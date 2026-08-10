Diego Santilli asumirá como director ad honorem en YPF en representación del Estado El jefe de Gabinete ocupará la “Acción de Oro” en el Directorio de la petrolera, con poder de veto y voto decisivo en decisiones estratégicas, pero lo hará sin percibir remuneración. Por Agregar C5N en









Diego Santilli asumirá su cargo como director titular de YPF.

Diego Santilli asumirá un rol clave en YPF como director titular por la “Acción de Oro”. Tendrá poder de veto y voto en decisiones estratégicas de la petrolera, incluso en eventuales procesos de privatización, fusiones o reorganizaciones. Lo hará en representación del Estado y de manera ad honorem, tras renunciar expresamente a la remuneración del cargo.

En ese esquema, Santilli será parte de los once directores titulares, seis suplentes y seis síndicos en total, donde su presencia funciona como garantía de que cualquier intento de fusión, reorganización o privatización pase por el filtro del Gobierno. El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación tendrá la última palabra en los temas más sensibles de YPF, aunque lo haga sin cobrar un peso por el cargo.

El anuncio llegó el mismo día en que el funcionario de Javier Milei se reunió con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para firmar un acuerdo que le transfiere a la provincia la gestión completa de varios tramos de rutas nacionales clave. Un gesto político para mostrar que, pese al traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales sigue en pie.

Según se informó, San Juan se hará cargo del financiamiento, mantenimiento, mejoras y obras en las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenir en el Nudo Vial que conecta la 40 con la A014.

X (@JMilei) El Directorio de YPF cuenta con 11 titulares, seis suplentes y seis síndicos. En ese esquema, el Estado tiene una silla exclusiva que asegura su poder de decisión en las cuestiones estratégicas de la petrolera. Santilli ocupará el lugar que dejó Manuel Adorni tras su renuncia en junio, cargo que antes había pasado por Guillermo Francos.

La confirmación llega justo después de que la petrolera presentara el mejor balance trimestral de su historia, En el segundo trimestre ganó u$s1.205 millones, casi el triple que en los primeros tres meses del año y muy por encima de lo que había logrado en 2025. El EBITDA ajustado también fue récord con u$s2.804 millones y un margen del 43%, el más alto en dos décadas. Los ingresos crecieron 42% interanual y llegaron a u$s6.574 millones. Con esos resultados, las acciones y los ADRs de la petrolera subieron en Wall Street, acompañando el salto del precio internacional del crudo.