Sin responder preguntas, Adrián Ravier se presentó como nuevo vocero presidencial El exsenador libertario, designado por el presidente Javier Milei en reemplazo de Manuel Adorni, llevó a cabo el primer acercamiento formal con los periodistas acreditados en Casa Rosada. Anunció que brindará una conferencia semanal todos los martes a las 11. Por Agregar C5N en









Adrían Ravier, nuevo vocero presidencial.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, se presentó este viernes de manera formal en su cargo, luego de ser designado por el presidente Javier Milei, en reemplazo del Manuel Adorni, quien hasta el momento se mantiene como jefe de Gabinete en medio de las investigaciones en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Confirmó que brindará una conferencia de prensa semanal todos los martes a las 11.

Previo a realizar una presentación donde describió su trayectoria laboral y académica, Ravier inauguró su discurso haciendo referencia a la catástrofe natural que atraviesa Venezuela por el doble terremoto, expresó su apoyo y recordó que el Gobierno brindará ayuda humanitaria.

"Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo venezolano que atraviesa una de la catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente", manifestó en un primer momento. Para luego agregar: "En este momento difícil, Argentina acompaña con profunda solidaridad a las familias afectadas y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en la tarea de rescate".

En materia comunicacional, Ravier lamentó que "en los últimos meses, la comunicación se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno". Y cuestionó: "Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”.

“El objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, como las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”, concluyó Ravier, al hacer referencia sobre los lineamientos que tiene previsto ejecutar bajo su gestión.