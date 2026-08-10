10 de agosto de 2026 Inicio
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Karina Milei reunió a la tropa bonaerense en Casa Rosada para fijar la estrategia legislativa

La funcionaria articuló el plan de trabajo con diputados y senadores provinciales junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el referente partidario Sebastián Pareja. El encuentro priorizó reformas institucionales y proyectos de seguridad para el principal distrito electoral del país.

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Karina Milei presidió la reunión en Casa Rosada.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes en la Casa Rosada dos encuentros de trabajo con los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza para articular la estrategia política y la agenda legislativa del espacio en la provincia de Buenos Aires.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iba a formar parte de la reunión pero no pudo estar presente. El que sí estuvo fue el presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja.

La jornada se dividió en dos turnos: en primer lugar asistieron diez senadores bajo la coordinación de Carlos Curestis y más tarde concurrieron veinte diputados con la conducción de Agustín Romo.

Durante los contactos, los bloques expusieron sus prioridades parlamentarias, entre las que destacan la implementación de la Boleta Única de Papel y modificaciones en el sistema de salud de IOMA. En el área de seguridad, el debate abarcó proyectos para autorizar el uso de pistolas Taser por parte de fuerzas municipales, vedar la telefonía celular en los presidios y reasignar fondos hacia la compra de patrulleros.

La agenda institucional incluyó además la iniciativa para disolver el Senado bonaerense y transformar el Poder Legislativo local en una estructura de cámara única ante un eventual triunfo electoral. En paralelo, la fuerza política promovió iniciativas vinculadas al régimen de desalojos para alinear las normas provinciales con la visión del Poder Ejecutivo nacional.

Ganar la Provincia, el objetivo de La Libertad Avanza en 2027

Al término de las deliberaciones, Pareja evaluó los resultados del cónclave e hizo referencia al respaldo de Karina Milei. Sobre la dinámica de trabajo, el dirigente sostuvo: "Fueron dos reuniones largas, con Karina muy interesada en conocer la marcha legislativa y política de la provincia de Buenos Aires".

"Tanto los diputados como los senadores le trajeron un informe de lo que fue el trabajo legislativo hasta ahora y la idea que tenemos de aquí en adelante, y Karina nos dio todo el apoyo para seguir trabajando y luchar para ganar la provincia de Buenos Aires", señaló el diputado nacional y titular del partido en territorio bonaerense.

Luego, apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof por la ausencia de recortes en el gasto público: "Debería haber ajuste en la provincia de Buenos Aires. No hay ajuste".

Para revertir el déficit en los establecimientos educativos del conurbano, el referente libertario propuso una fuerte reducción en la estructura del Gabinete. En ese sentido, Pareja explicó: "Nosotros estamos pensando en bajar de 15 ministerios a cinco. El ahorro que estamos contemplando ahí rápidamente soluciona problemas edilicios en las escuelas de todo el conurbano. No es una curita o un parche, son soluciones que duran en el tiempo".

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