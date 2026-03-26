Tras el escándalo por los viajes de Manuel Adorni, la PSA busca los contratos de Marcelo Grandio con la TV Pública

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el canal estatal con un oficio solicitando documentación. El objetivo es determinar si el jefe de Gabinete recibió beneficios indebidos por parte del periodista en relación con el viaje a Punta del Este.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en la TV Pública con un oficio en el que solicitó la entrega de los contratos laborales de Marcelo Grandio y el detalle de la remuneración percibida durante su vínculo con la emisora. El objetivo de la Justicia es determinar si existen irregularidades en su contratación o algún beneficio indebido, teniendo en cuenta que el periodista deportivo es quien habría financiado el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este.

Horas antes, declaró ante el juez el piloto Agustín Issin, de 46 años y con amplia trayectoria en aviación comercial y privada, quien facturó el vuelo privado realizado por Adorni junto a su familia. La audiencia comenzó a las 11:30 en los tribunales de Comodoro Py y se extendió por casi cuatro horas. Según trascendió, el piloto confirmó que el viaje fue costeado por Grandio, amigo cercano del funcionario. Por esa razón, las miradas ahora apuntan a su relación con Adorni, quien tiene bajo su cartera al canal estatal.

En paralelo, hay otra causa contra Adorni que tramita el juez Daniel Rafecas por el viaje con su esposa a Nueva York en el avión presidencial. Por el momento, en el caso del viaje a Punta del Este, Grandio no fue citado a declarar por la Justicia, aunque el el juez Lijo exigió un informe de su situación fiscal.

Luego de las denuncias en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este, Mauel Adorni brindó una conferencia de prensa y sobre el final tuvo un fuerte cruce con un periodista por el que terminó abandonando el salón poniéndole fin a su presentación oficial.

“ No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”, señaló luego que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y explicó que no dará explicaciones sobre su patrimonio en conferencia y que hay una investigación judicial en curso. “No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, detalló.

Sin embargo, el periodista de MDZ, Nicolás Gallardo, le preguntó si no considera que la sociedad merece “una explicación mínima” de cómo logró el pago del viaje o las declaraciones de propiedades, Adorni primero le frenó y le aseguró que todo lo que estaba señalando era falso. En esa línea, le leyó un tuit que había publicado el comunicador en el que expresaba que ningún funcionario lo había respaldado.

“¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Porque has mentido descaradamente sobre mi empezando por este tuit, cuando me consta que hubo gente que te contestó que esto era así y ni siquiera lo ratificaste. Me gustaría que me pidas disculpas, pero no me las vas a pedir”, le recriminó el exvocero presidencial y luego que Gallardo le asegurara que hasta ese momento no hubo ninguna explicación por parte del Gobierno, el funcionario indicó: “Bastaba con ir a una fuente seria que te dijera que el Gobierno me estaba apoyando, lo que pasa es que no vas a fuentes serias”.

En esa línea, Adorni le aseguró que no le tiene que explicar “una relación privada” en cuanto a los pagos de los viajes y del pago a Marcelo Grandío por haber compartido el viaje a Uruguay.