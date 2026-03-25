Karina Milei respaldó a Manuel Adorni en medio de la polémica: "Sé quién sos y de tu integridad"

La secretaria general de la Presidencia expuso su apoyo hacia el jefe de Gabinete, luego de las denuncias por el viaje de su esposa a Nueva York y el vuelo privado a Punta del Este.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego de las denuncias por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti , a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial y el vuelo privado junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.

En la red social X, Karina Milei publicó una foto junto a Adorni y expuso su respaldo, en medio de la investigación de la Justicia al jefe de Gabinete. "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad" , expresó.

En tanto, la secretaria general de la Presidencia volvió a manifestar su apoyo después de que el ministro coordinador brindara una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que justificó sus ingresos económicos: "Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder".

Ante una consulta sobre si no le parece antiético la situación ocurrida en las últimas semanas con el pago por parte del periodista y amigo personal Marcelo Grandío , que cuenta con un programa en la TV Pública, el jefe de Gabinete respondió: "En primer lugar vale una aclaración general. Desde el 10 de diciembre de 2023, los que nos sumamos al Gabinete nacional y las segundas líneas, tienen la renuncia a disposición del Presidente".

" Corre para todos los funcionarios y yo soy uno de ellos. El Presidente no tiene ni que pedirme la renuncia, ni yo presentarla. Pero no vale para mí, vale para todos los funcionarios del Gobierno. Están siempre las renuncias a disposición desde que cada uno fuimos nombrados", remarcó Adorni.

El viaje de la esposa de Manuel Adorni junto a la comitiva oficial a Nueva York

El jefe de Gabinete Manuel Adorni fue denunciado penalmente por un viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. La denuncia fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón por presunta malversación de fondos públicos porque el funcionario habría usado fondos públicos destinados al traslado de funcionarios, para llevar a su Bettina Angeletti a la ciudad estadounidense.

La presentación judicial se realizó ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

“Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo Dalbon ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

El vuelo privado de Manuel Adorni con su familia a Punta del Este

Luego del escándalo por el vuelo a Nueva York de Manuel Adorni y su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial, apareció el documento que revela la existencia de un vuelo privado que el jefe de Gabinete realizó junto a su esposa, familia y un periodista de la TV Pública, a Punta del Este en pleno carnaval en Argentinita y en medio del tratamiento de la reforma laboral.

El informe fue presentado por Ariel Zak en C5N, donde expuso con detalle el viaje que realizó Manuel Adorni en un vuelo privado junto a su pareja, dos integrantes de su familia y el periodista empleado de la televisión Pública, Marcelo Grandio, entre el 12 y el 17 de febrero pasados. El vuelo privado fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri y el costo ascendió a los 10 mil dólares entre ida y vuelta. La pregunta que surge es determinar quién pagó por ese traslado.

Los documentos a los que accedió este medio fueron publicados por el periodista Sebastián Lacunza. La partida del vuelo fue a las 20.21 del jueves 12 de febrero desde el aeropuerto de San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, con llegada a Laguna del Sauce, Punta del Este, a las 20.56, según la documentación. Los pasajeros transportados fueron Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y Grandio, conductor del programa “Giros” en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada.

Lejos de la narrativa oficial que proclama que ningún funcionario público debe utilizar los recursos del Estado para realizar actividades privadas, Adorni viajó en vuelo privado y pidió atención exclusiva para él y su familia. Según trascendió, el propio Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó el avión, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren pasar inadvertidos.

La vuelta fue el 17 de febrero en el mismo Honda Jet con la familia de Adorni, sin Grandio. En cuanto al periodista, es el yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias Luis Nofal y reside en Uruguay por lo que viaja a Buenos Aires sólo a realizar su programa. Una vez que Adorni asumió el cargo de los medios públicos, Grandio estrenó programa y el mismo vocero presidencial fue entrevistado en reiteradas ocasiones.