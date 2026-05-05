5 de mayo de 2026 Inicio
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Parrillas, cascadas y jacuzzi: una por una, todas las reformas millonarias que hizo Manuel Adorni en su country de Indio Cua

El jefe de Gabinete le encargó al contratista Matias Tabar una serie de remodelaciones en la propiedad que está siendo investigada por la Justicia, ya que, según declaró el arquitecto, las mismas fueron abonadas "en efectivo y sin factura". Sumado a los gastos por la compra de los inmuebles el funcionario acumulada deudas por más de u$s720 mil.

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Todos los remodelaciones que hizo Adorni en su country.  

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Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. El vocero fue designado jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo al decreto 784/2025. El contratista fue quien aportó además una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Incluso, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito.

"Fue un escándalo lo que pasó. El contratista contó ante el Juez y el fiscal que el propio Adorni lo llama por teléfono antes de realizar la declaración testimonial. Esto es grave porque estamos hablando de un testigo obligado a decir la verdad y es llamado por un imputado", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa De Una.

Adorni

Este hecho desencadenó en un pedido de detención inmediata de Manuel Adorni por parte de la diputada Marcela Pagano. La legisladora trazó en una entrevista con C5N un paralelismo con antecedentes judiciales y recordó la llamada "Doctrina Irurzun". “En el año 2018 el juez Martín Irurzun ordenó al juez Ariel Lijo detener a Amado Boudou por su poder residual.

Se aplicó también para Julio de Vido y Roberto Baratta”, repasó, para luego rematar: “Si se aplicó en ese entonces para exfuncionarios, ¿cómo no se va a aplicar ahora si estamos frente a un señor que como jefe de Gabinete ocupa el tercer lugar en el mando del Gobierno?”.

Una por una todas las reformas que realizó Adorni en el country de Indio Cua

Entre los trabajos encargados por Adorni al contratista se encuentran una bacha de cocina por un valor de u$s296, la construcción de una parrilla por u$s6.500, junto al frente de la misma por u$s7.310, cambios de las ventanas por un valor total de u$s33 mil, la instalación de un dosificador de detergente por u$s96, entre otros ítems.

La contratación en principio se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, aunque según recordó el contratista, hubo un presupuesto inicial de u$S94.000, al que luego se le fueron agregando “extras”.

En el listado presentado ante la Justicia aparecen compras de racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, y mobiliario en general para equipar el hogar. También se registraron varios pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por u$s8.000, otro del 20 de diciembre por u$S6.400, otro del 3 de abril por u$s19.000, otro el 26 de junio por u$s7.500 y el último el 1 de julio por u$s3.300.

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