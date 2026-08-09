Etapa de definiciones: la batalla $LIBRA, la citación a Adorni y las vacantes de Milei

No habrá audiencia. No será necesaria. Las víctimas del caso $LIBRA ya presentaron sus respectivos escritos ante la Cámara Federal porteña, con los que pidieron volver a ser tenidas por querellantes en la causa que más preocupa a la Casa Rosada. Ahora serán los jueces del tribunal de apelaciones quienes deberán definir. Los damnificados habían sido convocados para este lunes 10 de agosto.

El tribunal que interviene en el caso $LIBRA está integrado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Estos dos últimos ocupan esos lugares de modo interino, pero esta semana está previsto que Bertuzzi pase por la audiencia pública del Senado con el objetivo de quedarse en el tribunal, ya como juez titular. En el lugar de Bruglia ingresaría Pablo Yadarola, juez del fuero penal económico, que también esta semana pasará por el Senado en busca de convertirse en juez de la Cámara Federal porteña.

El caso $LIBRA es el más observado por la cúpula del gobierno nacional. Fuentes al tanto de los movimientos aseguraron que el seguimiento de ese expediente fue confiado al viceministro de Justicia, Santiago Viola, quien es además representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Viola fue quien anticipó en la Casa Rosada que podía prosperar en la justicia un planteo del imputado Mauricio Novelli, el criptoamigo del presidente Javier Milei, con el que reclamaba que fueran apartadas las querellas del caso. Su argumento era que en $LIBRA no hubo una estafa, sino un montón de malos inversores que se equivocaron al apostar por una "memecoin". Novelli no es otro que el intermediario entre Milei y Hyden Davis, el creador de $LIBRA. Ese planteo fue aceptado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Contra esa resolución se presentaron esta semana los abogados de quienes se consideran estafados.

" Es falsa la equiparación de una estafa preprogramada con el riesgo inherente a una 'memecoin'" , afirmó en su escrito el abogado Nicolás Oszust, junto a Martín Romeo, un conocedor del mundo de los criptoactivos que cayó en la trampa de $LIBRA tras dejarse llevar por el posteo del presidente del 14 de febrero de 2025.

"El magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado. Esto no fue 'solo una memecoin con riesgo' ni su desplome dependió de las 'condiciones del mercado'. El ardid idóneo consistió en la construcción sostenida de una 'calidad simulada' y una 'apariencia de empresa' a escala estatal", afirmaron.

"La banda alteró las reglas del mercado mediante el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de Sergio Morales, y la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza ('lavado de prestigio')", señalaron Oszust y Romeo.

Por la misma línea argumentativa se expresaron el abogado Nicolás Rechanik y el diputado y abogado Juan Grabois, que representan a un grupo de presuntos querellantes e impulsaron el avance del expediente hasta que los apartaron.

Sostuvieron que se trató de "una maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica, que en modo alguno puede equipararse a la caída ordinaria del precio de un activo digital".

Milei junto a Hayden Davis.

Recordaron que "a las 19:01:00 horas del 14 de febrero de 2025 —22 segundos antes de que el Presidente de la Nación publicara el contrato del token en su cuenta oficial de la red social X—, un conjunto de 74 billeteras ejecutó 87 transacciones por un total de USD 13,5 millones, circunstancia que resulta estadística y fácticamente imposible si no hubiera mediado acceso privilegiado a información reservada sobre el momento exacto del lanzamiento".

"Antes de la publicación, Mauricio Novelli mantuvo llamadas telefónicas salientes y entrantes con el propio Presidente de la Nación (18:44, 18:54, 18:56 y 19:03 horas)", recordaron los abogados para probar que hubo movimientos coordinados por los imputados. Novelli, en esos momentos, se encontraba en Estados Unidos y, según una investigación del periodista Mariano Vidal en el diario Clarín, estaba junto a Hayden Davis, quien en enero había estado reunido con Milei en la Casa Rosada.

Se mueve la causa Adorni

Otro expediente que experimentaría movimientos trascendentales esta semana es el caso que tiene por protagonista al exjefe de Gabinete, exvocero presidencial y exrockstar de La Libertad Avanza, Manuel Adorni. En los próximos días, el fiscal Gerardo Pollicita presentará el requerimiento de justificación patrimonial para que el otrora funcionario público explique el origen de los fondos que le permitieron expandir su patrimonio y darse una vida lujosa durante su paso por el gobierno nacional.

Fuentes al tanto de la investigación aseguraron que los investigadores detectaron al menos 20 inconsistencias que le pedirán a Adorni que justifique. Si la respuesta del contador público y periodista no satisface la sed de respuesta de los investigadores, el exfuncionario será citado a indagatoria.

Es inminente el requerimiento de justificación patrimonial para Adorni. Redes sociales

Entre los movimientos inexplicables de Adorni está la refacción de su casa de fin de semana en el club Golf Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según el contratista Matías Tabar, quien se ocupó de la obra, Adorni gastó 245 mil dólares que pagó en efectivo. Ese dinero no salió del patrimonio que tenía el jefe de Gabinete hasta ese momento, según surge del análisis de sus declaraciones juradas y sus cuentas bancarias. Además era insolventable con su sueldo. Se trató de una refacción que incluyó detalles asombrosos como colocar una pequeña cascada en la piscina. Pequeños placeres que el entonces vocero del presidente no pudo dejar pasar.

El requerimiento tendrá más de doscientas páginas. Es el trabajo que hizo la fiscalía después analizar toda la documentación del caso y de escuchar a los testigos que desfilaron en el expediente, entre los que hubo empleados públicos que trabajaron bajo las órdenes de Adorni en la Casa Rosada y que en alguna oportunidad debieron ir a comprar por él, en efectivo, colchones, almohadas y ropa blanca.

Las vacantes de Milei

Mientras los expedientes se mueven, la Casa Rosada avanza con una empresa que, en algún punto, debe agradecer a errores de gestiones anteriores: la posibilidad de completar unas 300 vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Aunque recurra a respuestas esquivas y los tiempos políticos no sean quizás los más apropiados, el Presidente tiene entre manos algunos nombres que le gustaría proponer para la Corte Suprema de Justicia. No se le ocurrieron a él, pero los habría aceptado sin mayor esfuerzo.

La Casa Rosada avanza para completar las vacantes en el Poder Judicial.

"Estoy estudiando sus trabajos, contribuciones y fallos", dijo hace poco en una entrevista. Quizás esté mirando cómo se desarrolló, por ejemplo, la vieja causa por la que Viola estuvo procesado: la causa por el armado de una noticia falsa que buscaba afectar al juez federal Sebastián Casanello al sostener que había estado en la Quinta de Olivos junto a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por esos días, a las fake news se las conocía por su nombre de guerra: operaciones.

El procesamiento a Viola se había dictado en la Cámara Federal, instancia a la que había llegado con sobreseimiento. Quienes lo procesaron fueron los jueces Bruglia y Bertuzzi. En cambio, el tercer juez, Mariano Llorens, votó por confirmar su sobreseimiento. Unos meses más tarde, el procesamiento fue anulado en la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Entre todos esos nombres, la Casa Rosada tiene candidatos.