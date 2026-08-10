10 de agosto de 2026 Inicio
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Una nueva encuesta señala que más del 60% de los argentinos quiere un cambio de gobierno para 2027

El 58% desaprueba al gobierno de Javier Milei y el 59% definió como "muy mala" a la situación socioeconómica, según el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Por
Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina.

Imagen mejorada con IA.

A más de un año de las próximas elecciones presidenciales, el 61% de las personas encuestadas en julio "quiere un cambio de Gobierno para 2027", según el Monitor Sociopolítico y Electoral del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lula da Silva y Javier Milei.
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Sobre un total de 2.895 casos a nivel nacional, el 58% de las personas consultadas desaprobó la gestión del presidente Javier Milei, mientras que el 59% definió como “muy mal” la situación social y económica del país.

"Ese malestar constituye una condición necesaria para el cambio electoral, pero no una condición suficiente. Para transformarse en una mayoría efectiva necesita una oferta que represente el deseo, reduzca incertidumbre y produzca coordinación entre electores hoy dispersos. Mientras eso no ocurra, la crítica puede expresarse como desaprobación, abstención potencial, indecisión o voto fragmentado sin alterar de manera automática la primacía relativa del oficialismo", manifestaron desde el observatorio.

En el informe indicaron que las respuestas no muestran "una sociedad reconciliada con el Gobierno", pero tampoco muestra ciudadanos "que hayan encontrado una alternativa dominante". En definitiva, presenta una brecha entre "el veredicto sobre la gestión y la decisión electoral".

El desafío de 2027 es persuadir al votante desilusionado

Por otra parte, remarcaron que los resultados "no registran una migración masiva y directa" desde el oficialismo hacia el principal liderazgo opositor, es decir que el "debilitamiento" de Milei "no se traduce de manera equivalente" en una adhesión a la posible candidatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "ni en la consolidación inmediata de otro espacio".

Parte de la ciudadanía que votó y acompañó a La Libertad Avanza "reduce su identificación, se distancia de la gestión o deja de defenderla", sin embargo, no encuentra un espacio político de pertenencia o representación y por eso puede mantenerse en la "indecisión" y el voto en blanco, como en las "búsquedas de terceras opciones" o una decisión "tardía" condicionada por la campaña.

Desde la UBA concluyeron que la hipótesis de julio es que de cara a 2027 las elecciones pueden definirse "no por quién convenza a una mayoría enteramente nueva, sino por quien logre conservar mejor su coalición, recuperar a quienes se alejaron y transformar el rechazo difuso en una decisión electoral efectiva".

"Nadie tiene hoy una mayoría asegurada. Todos compiten desde minorías, y la capacidad de retención puede ser el puente, o el obstáculo, entre una primera minoría y una mayoría de gobierno", apuntó el equipo de investigación.

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