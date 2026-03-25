25 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su conferencia de prensa: "Ignorantes alimentados por turbias operetas"

El Presidente respaldó públicamente a su jefe de Gabinete en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, luego de su primera aparición oficial, que terminó de manera abrupta tras un cruce con un periodista.

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Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su conferencia de prensa: Ignorantes alimentados por turbias operetas

Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su conferencia de prensa: "Ignorantes alimentados por turbias operetas"

El presidente Javier Milei defendió a Manuel Adorni, luego de la conferencia de prensa en la que el funcionario intentó desactivar las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

El Presidente y el funcionario estuvieron reunidos en la Quinta de Olivos.
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A través de sus redes sociales, el mandatario publicó un mensaje con tono confrontativo, en línea con el discurso oficial que busca desacreditar las denuncias. “La ignorancia es atrevida. Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, escribió Milei.

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El posteo llegó pocas horas después de que Adorni enfrentara a la prensa desde Casa Rosada, en una aparición marcada por las preguntas sobre su situación patrimonial, por la polémica que se abrió tras conocerse que su esposa integró una comitiva oficial en un viaje a Nueva York y las denuncias en su contra por el viaje realizado junto a su familia en un avión privado con destino a Punta del Este y la casa que habría adquirido en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En ese contexto, el funcionario buscó trazar una línea clara entre su actividad privada y su rol actual en el Gobierno. Aseguró que su patrimonio fue construido a lo largo de más de 25 años en el sector privado y remarcó que su llegada a la función pública es reciente.

“No tengo nada que esconder”, afirmó en el inicio de su exposición, con la intención de despejar dudas sobre su situación personal. Sin embargo, evitó profundizar en los detalles de las investigaciones judiciales que lo involucran. Argumentó que brindar información específica podría interferir en el desarrollo de las causas.

En paralelo, Adorni aprovechó la conferencia para reforzar el relato del Gobierno en materia de austeridad. Sostuvo que la actual gestión fijó “la vara ética más alta” y destacó la reducción del gasto público y de los salarios de los funcionarios.

Incluso comparó los ingresos actuales con los de la gestión de Alberto Fernández, al señalar que hoy un ministro percibe casi la mitad de lo que cobraba durante el gobierno anterior.

En un tono más político, también cargó contra sectores opositores. Sin presentar pruebas, cuestionó a dirigentes que “vivieron del Estado” o que estuvieron involucrados en hechos de corrupción.

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