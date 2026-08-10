El Gobierno delegó en San Juan la gestión integral de cinco rutas estratégicas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron este lunes en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para transferir a la provincia la administración de diversos tramos viales.
A través de un acuerdo oficializado en la Casa Rosada, la provincia cuyana asume el financiamiento y el mantenimiento de los caminos nacionales por un período de dos décadas.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron este lunes en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para transferir a la provincia la administración de diversos tramos viales.
El texto oficial determina que la jurisdicción sanjuanina toma a su cargo el financiamiento, la conservación, el mejoramiento y el mantenimiento general de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149.
Asimismo, el documento formalizado entre las autoridades contempla la ejecución de diversas obras de infraestructura e intervenciones específicas en el sector del Nudo Vial de las rutas 40 y A014.
Del encuentro en el Salón de los Escudos participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea.
El contrato de concesión y gestión suscripto entre el Poder Ejecutivo y el gobierno provincial cuenta con una vigencia temporal de 20 años.
A pesar de la transferencia operativa para las tareas de cuidado, los tramos afectados por el trato continuarán como parte integrante de la Red Vial Nacional.
Una vez finalizados los plazos o los trabajos de mejora, todas las obras de infraestructura concretadas pasarán de forma directa al patrimonio de Vialidad Nacional.