El Gobierno delegó en San Juan la gestión integral de cinco rutas estratégicas A través de un acuerdo oficializado en la Casa Rosada, la provincia cuyana asume el financiamiento y el mantenimiento de los caminos nacionales por un período de dos décadas. Por Agregar C5N en









Luis Caputo y Diego Santilli junto a Marcelo Orrego.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron este lunes en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para transferir a la provincia la administración de diversos tramos viales.

El texto oficial determina que la jurisdicción sanjuanina toma a su cargo el financiamiento, la conservación, el mejoramiento y el mantenimiento general de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149.

Asimismo, el documento formalizado entre las autoridades contempla la ejecución de diversas obras de infraestructura e intervenciones específicas en el sector del Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Del encuentro en el Salón de los Escudos participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea.

El contrato de concesión y gestión suscripto entre el Poder Ejecutivo y el gobierno provincial cuenta con una vigencia temporal de 20 años.