Empresas en crisis: cerró otra fábrica textil en Pacheco y dejó a 120 trabajadores en la calle

En un contexto de fuerte caída del empleo registrado y de pymes que cierran sus puertas, ya son más de 300 mil puestos de trabajo los que, se estima, se perdieron desde la asunción de Javier Milei.

Cerró una fábrica textil en Pacheco y 120 trabajadores se quedaron en la calle

Los 120 trabajadores de Will Der S.A ., una fábrica ubicada en Pacheco, se encontraron este lunes con las puertas de la planta cerradas y personal de seguridad en el ingreso. La situación generó incertidumbre entre los empleados, luego de que el viernes pasado uno de los propietarios les comunicara el cierre definitivo de la empresa.

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El caso se suma a un escenario de fuerte deterioro del empleo registrado. Desde la asunción de Javier Milei, se perdieron 341.396 puestos de trabajo registrados y cerraron 28.262 empresas , según los datos utilizados para medir la evolución del mercado laboral durante su gestión.

Las declaraciones de los trabajadores de Will Der S.A. fueron realizadas durante un móvil de C5N . Según relataron, el viernes se realizó una reunión grupal en la que se les indicó que no debían presentarse este lunes. Sin embargo, todavía no recibieron telegramas de despido.

Mirta, una de las operarias, con cuatro años de antigüedad, contó que el sábado recibieron un comunicado del abogado de la empresa a través de WhatsApp. Allí se les informó que no estaban despedidos, sino suspendidos, y que la firma se comunicaría individualmente con cada trabajador para avanzar con un acuerdo.

"Hoy llegamos, la entrada estaba cerrada y con gente de seguridad adentro . Nos dijeron que no teníamos autorización para entrar" , relató la trabajadora.

Verónica, con cinco años de antigüedad, señaló que el comunicado confirmó el cierre definitivo de la fábrica y reclamó que se garantice el pago de las obligaciones pendientes. "Hay gente que todavía le están debiendo vacaciones. Queremos que nos den la plata que nos corresponde", afirmó.

La preocupación también alcanza a quienes se encontraban de licencia. Zulma contó que estaba de vacaciones cuando recibió el mensaje y que, al presentarse en la planta, se encontró con las puertas cerradas. "Tenemos incertidumbre total por nuestra fuente de trabajo", expresó.

Los empleados también cuestionaron la manera en que fueron informados. Gonzalo, otro de los operarios, sostuvo que esperaban explicaciones formales por parte de los representantes de la compañía y señaló que los gremios tampoco habrían sido notificados previamente.

Despidos en Tierra del Fuego: Mirgor desvinculó a unos 300 trabajadores

La situación de Will Der S.A. se suma a otros conflictos laborales registrados en el sector industrial. En Tierra del Fuego, Mirgor concretó este lunes el despido de alrededor de 300 trabajadores y dejó sin ingresos a más de 28 delegados gremiales de distintas empresas que integran el grupo.

La medida había sido anunciada el viernes y comenzó a hacerse efectiva este lunes, cuando varios trabajadores se encontraron con impedimentos para ingresar a las plantas.

Aumentan los concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires

El escenario de cierres y despidos también se refleja en el crecimiento de los concursos preventivos de empresas en la Ciudad de Buenos Aires, un mecanismo al que recurren compañías con dificultades financieras para evitar, al menos inicialmente, una declaración de quiebra.

Los datos muestran un fuerte incremento durante los últimos años. En 2020, año de la pandemia, se registraron 106 concursos preventivos; en 2021 fueron 77; en 2022, 69; en 2023, 82; y en 2024, 75.

La cantidad prácticamente se multiplicó en 2025, cuando alcanzó los 190 casos. Durante los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizaron 132 concursos preventivos.

Si el ritmo registrado durante el primer semestre se mantiene hasta diciembre, el año podría terminar con más de 260 concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires. El dato marcaría un nuevo salto y profundizaría la tendencia de empresas que atraviesan dificultades para sostener sus operaciones.