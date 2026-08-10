11 de agosto de 2026 Inicio
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Misiones: detuvieron a 16 policías por la desaparición forzada de un joven hace 18 años

Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, tras asistir a una consulta médica en Oberá. Testimonios incluidos en la causa confirman que el joven permaneció retenido en la comisaría de Dos de Mayo, donde fue sometido a agresiones físicas antes de su desaparición.

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Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció.

Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció.

Gendarmería detuvo este lunes a 16 efectivos de la Policía de Misiones por orden de la jueza federal María Verónica Skanata, en el marco de la investigación por la privación ilegítima de la libertad y la desaparición de Mario Fabián Golemba en marzo de 2008.

Foto gentileza de Kaloian Santos
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La medida judicial surgió a partir del requerimiento de la titular de la Fiscalía Federal Número 2 de Posadas, Silvina Gutiérrez. La funcionaria atribuyó a los imputados diversos grados de responsabilidad en la custodia clandestina del joven dentro de una unidad policial y en las acciones posteriores para ocultar el hecho.

El procedimiento abarcó el arresto de oficiales en actividad y retirados, entre los cuales figuran el comisario retirado Evaldo Katz y los agentes de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft. Asimismo, la orden judicial incluyó la búsqueda de un sospechoso que permanece prófugo de la justicia.

La hipótesis principal de la fiscalía señala que los uniformados emplearon la infraestructura y la logística de la comisaría de Dos de Mayo para alojar ilegalmente a la víctima. En ese establecimiento estatal, el personal policial sometió al joven a agresiones físicas antes de perderse todo rastro de su paradero.

La fiscalía denunció un pacto de silencio institucional entre los policías acusados

La acusación sostuvo la existencia de un "pacto de silencio institucional" que surgió tras la desaparición del joven para impedir el esclarecimiento de los hechos. Según la fiscalía, este entramado se manifestó mediante "la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación".

Los investigadores consideraron que la responsabilidad penal alcanza tanto a los autores de las agresiones directas como a los agentes que presenciaron la detención ilegal y omitieron denunciarla. Esta conducta omisiva de los funcionarios permitió sostener el encubrimiento a lo largo de los años.

Golemba tenía 27 años cuando salió de su domicilio en Picada Indumar el 27 de marzo de 2008 hacia una consulta médica en Oberá. Posterior a la atención profesional, el joven envió un mensaje a sus allegados donde afirmó que regresaría "cerca de la tardecita", momento en que se interrumpió toda comunicación.

La causa tramitó de manera inicial en la justicia provincial hasta que testimonios bajo reserva revelaron la presencia del joven en la comisaría de Dos de Mayo. Ante esos elementos, la querella logró en 2021 el pase del expediente al fuero federal de Posadas bajo la carátula de desaparición forzada de persona.

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