La Joaqui le respondió a quienes le pidieron que se "guarde" y deje de hablar de la ruptura con Luck Ra

La cantante replicó algunos comentarios en X y se hizo eco de las críticas por la cantidad de información que compartió sobre su separación.

La artista marplatense brindó una seguidilla de entrevistas en las que compartió detalles sobre su ruptura con Luck Ra y en redes sociales la criticaron por hablar tanto del mismo tema. Varios usuarios en X pidieron que alguien "la guarde" para que en "un mes" no arrepienta de todo lo que estuvo diciendo en los primeros días de su duelo.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

" Entre volver a decir lo que siento y el tiro en la frente, prefiero el tiro ", zanjó La Joaqui sobre la posibilidad de seguir hablando sobre su separación con su colega cordobés. Las últimas declaraciones al respecto fueron en Podemos hablar por Telefe donde ahondó en el vínculo de Tuli Acosta con su exnovio .

En la misma red social aclaró que el tema Te vi que lanzó con Callejero Fino después de la ruptura lo grabó "hace un mes" y precisó: "Las canciones no se hacen de un día para el otro. De hecho se cargan a plataformas 15 días antes ".

La cantante explicó este sábado qué aspectos de la relación de amistad entre la cordobesa y Luck Ra la dañaron, pero aclaró reiteradas veces que no interpretaba que fueran acciones realizadas con maldad. "La confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja hay límites que, tal vez para nosotros los adultos, son obvios y que tal vez para ellos no lo eran ", sostuvo la cantante por primera vez.

La Joaqui respondió a las críticas por la cantidad de detalles que compartió de su ruptura con Luck Ra.

"No pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad", aclaró la artista en Telefe y agregó: "Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler ".

La Joaqui se abrió sobre la relación de Tuli Acosta y Luck Ra: "no dudo de la amistad de ellos, pero siento que la confianza cuando entra una pareja hay límites que son obvios y para ellos no eran obvios, se olvidaron que me podía doler" #PodemosHablar pic.twitter.com/DIqerdZv5g — emi (@eeemiliano) August 9, 2026

Martín Cirio señaló que parte de la bronca de los seguidores de La Joaqui con Tuli Acosta se debían al video que subió la cordobesa junto a Luck Ra los días en los que estaba transcurriendo la crisis. Ante la consulta del streamer, la cantante reveló que la bailarina le escribió a ella personalmente por ese TikTok.

"Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Yo le dije: 'Mirá, gordi, innecesario, no pasa nada, las redes son así, solo tratemos de que esto no suceda'", reconstruyó la intérprete de Te vi junto a Callejero Fino. A lo que Yanina Latorre le consultó si había sentido que Tuli se estaba burlando de ella con ese video.

La Joaqui insistió: "No, no sentí que me boludeó. Siento que ella viene del mundo de TikTok y el baile y que los códigos de ahí son así. Ella está haciendo su carrera y, a fin de cuentas, ella no era mi pareja".

Cómo reaccionó Luck Ra a las entrevistas a La Joaqui

El cantante cordobés adelantó que este martes ahondará en cómo se siente tras la ruptura con su colega marplatense y confirmó que "con Tuli no pasó absolutamente nada" y afirmó que no busca "andar desacatado".

"Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto", pidió el artista en su cuenta de Instagram y respondió a las críticas más difundidas en redes sociales: "Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo".