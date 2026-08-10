El emotivo mensaje de Jimena Barón: "Dios quiera que..." La actriz celebró los 37 años de su pareja con un álbum familiar lleno de ternura y una carta que resumió más de cinco años de la relación. Agregar C5N en









Palleiro y Barón se conocieron por Instagram en el verano de 2021.

Jimena Barón volvió a mostrar públicamente sus sentimientos hacia Matías Palleiro con un mensaje emotivo por el cumpleaños número 37 de su pareja. La actriz y cantante compartió en Instagram un álbum de fotos y videos de la familia, acompañados de un texto que dio cuenta de la complicidad construida a lo largo de más de cinco años de relación.

En su dedicatoria, Barón definió a Palleiro como "mi compañero de todo" y repasó una lista de experiencias compartidas: "Continentes, mundiales, montañas, trekkings, nieve, mares, ciudades, casas, mudanzas, comidas, hijos, sobrinos, dinosaurios y muchos besos. ¡Te mereces todo lo lindo y así será!". El texto cerró con un deseo de continuidad para la pareja: "Dios quiera que siga siendo todo juntos, para siempre. Te amo infinito. Dios quiere. Siempre".

Las imágenes que acompañaron el mensaje mostraron distintos momentos cotidianos y familiares, con la presencia de Arturo y Momo, los hijos de la pareja producto de relaciones anteriores y del vínculo actual. Entre las fotos se destacaron besos en escenarios que van desde playas paradisíacas hasta una cena al aire libre en Disney, además de fotos de Arturo junto a su padre, en las que ambos comparten gestos y expresiones muy similares.

El propio Palleiro compartió en sus historias imágenes del festejo íntimo, que incluyó una mini torta con una vela encendida en un bar, mientras los invitados le cantaban el feliz cumpleaños y Jimena lo observaba con complicidad. El empresario cerró la jornada con un collage de fotos junto a la madre de su hijo acompañado de la frase: "37 con la mejor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jimena Barón (@jmena) Quién es Matías Palleiro, la pareja de Jimena Barón Matías Palleiro, conocido como "Tuma", es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad del Salvador en 2012, y se especializó en marketing deportivo y digital con formación en la Universidad Católica Argentina, la UBA y la Universidad de Palermo. Fundó en 2017 su propia empresa, Tulaga, dedicada al marketing especializado en branding y comunicación, y trabaja en el ámbito del Sportainment Management, gestionando marcas y figuras vinculadas al rugby, el handball, el básquet y el hockey.

La actriz y su pareja compartieron todo el embarazo con sus seguidores en redes sociales. Redes Sociales Palleiro y Barón se conocieron por Instagram en el verano de 2021. La primera cita no salió bien, tal es así que la propia cantante la calificó como "tal vez la peor cita que tuve", pero le dio una segunda oportunidad a la relación y desde entonces construyeron un vínculo sólido. En junio de 2025 nació Arturo, el primer hijo en común de la pareja, que se sumó a la familia ensamblada junto a Momo, el hijo mayor de Jimena de una relación anterior, con quien Palleiro desarrolló un vínculo cercano y afectuoso. El deporte ocupa un lugar importante en la vida de él, ya que entrena a diario, juega al rugby, al tenis y al golf, y mantiene una rutina física constante. En sus redes sociales, donde suma una gran cantidad de seguidores, comparte contenido de sus viajes, sus trabajos con marcas deportivas y los momentos en familia junto a Jimena y sus hijos, afianzando la imagen de una familia unida y en constante celebración de su día a día.