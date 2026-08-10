House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4

La temporada 4 de House of the Dragon (La Casa del Dragón), precuela de Game of Thrones, será la última de la serie y, según la información oficial disponible hasta este lunes, su estreno está previsto para 2028 , aunque HBO todavía no comunicó un día ni un mes concretos.

La confirmación de que la ficción terminará con su cuarta entrega forma parte del plan anunciado por la compañía para extender el universo de Game of Thrones hasta 2028. La espera será extensa: la producción de los episodios finales está prevista para comenzar durante 2027, mientras el equipo creativo ya trabaja en los guiones.

El propio Ryan Condal, showrunner de la producción, anticipó que la despedida tendrá una escala mayor. En declaraciones recogidas después del final de la tercera temporada, aseguró que la cuarta entrega “va a ser aún más grande” y adelantó la incorporación de nuevos personajes, nuevos dragones y nuevas localizaciones.

Condal también explicó que la guerra entrará en una etapa en la que el poder de los ejércitos perderá protagonismo frente a los dragones: “Lo que va a importar en este tramo final es quién tiene un dragón y qué dragón está de cada lado” . Esa afirmación permite anticipar que la última temporada estará marcada por enfrentamientos de enorme escala y por decisiones que podrían modificar definitivamente el equilibrio entre los bandos.

Uno de los grandes ejes será la transformación de Rhaenyra Targaryen, que terminó la tercera temporada en una posición mucho más extrema. Emma D’Arcy explicó que el personaje comienza la temporada cuestionando su propia legitimidad, pero que hacia el episodio final llega a un punto radicalmente diferente: “Rhaenyra comienza la temporada dudando de tener razón. Pero creo que al final del episodio 8, está convencida de que está equivocada”.

Condal, por su parte, vinculó esa evolución con uno de los grandes temas de todo el universo creado por George R. R. Martin: el poder y su capacidad para corromper. El final de la tercera temporada, por lo tanto, no sólo dejó una guerra abierta: también preparó el terreno para una protagonista cada vez más aislada y dispuesta a cruzar límites para conservar el Trono de Hierro.

Quien murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

El final de la tercera temporada dejó varias muertes relevantes, pero ninguna tuvo un impacto narrativo tan profundo como la de Helaena Targaryen, interpretada por Phia Saban. La princesa, embarazada y utilizada como posible pieza de negociación para conseguir que Aegon apareciera, termina arrojándose desde una ventana y muere al caer sobre las púas situadas debajo.

Su despedida está acompañada por el tapiz que había tejido durante la temporada, convertido en una especie de mensaje profético sobre lo que estaba por ocurrir. Emma D’Arcy definió a Helaena como “el corazón moral de la serie” y sostuvo que su muerte “condena a Rhaenyra al camino que ha elegido”.

La muerte de Helaena también cambia el conflicto entre Rhaenyra y Alicent. La reina todavía no conoce al final de la tercera temporada que su hija murió, y esa información pendiente abre una de las principales incógnitas para la cuarta entrega. D’Arcy considera que el fallecimiento hace prácticamente imposible recomponer la relación entre ambas mujeres y deja a Rhaenyra cada vez más sola en su búsqueda de poder.

Aegon II sigue vivo y Aemond vuelve a entrar en escena.

El showrunner Ryan Condal describió este momento como un “cambio sísmico” en la relación de Rhaenyra con su pueblo, porque la protagonista ya había comenzado a enfrentarse con las instituciones religiosas y con quienes cuestionaban su legitimidad.

En Tumbleton también murieron Ormund Hightower y Roderick Dustin, dos de las figuras centrales del enfrentamiento. La batalla dejó además una enorme cantidad de víctimas entre soldados y civiles y confirmó que la guerra está entrando en una fase mucho más destructiva.

El director y productor Andrij Parekh resumió el estado del conflicto con una frase especialmente contundente: “Definitivamente no hay ningún ganador al final de la tercera temporada. Solo hay muerte y destrucción”. La afirmación resulta clave porque el episodio no presenta una victoria definitiva de ninguno de los bandos: incluso cuando Rhaenyra consigue avanzar políticamente, el costo humano y la pérdida de legitimidad hacen que su posición sea cada vez más frágil.

Otra muerte decisiva fue la del Alto Septón, asesinado después de negarse a legitimar el poder de Rhaenyra. La escena representa uno de los mayores quiebres del personaje y explica por qué la muerte de Helaena puede tener consecuencias todavía más profundas.

Según D’Arcy, Rhaenyra abandona progresivamente las instituciones que podían otorgarle legitimidad y termina apostando por una autoridad basada en la fuerza y en los dragones. En paralelo, Ulf el Blanco traiciona a Rhaenyra durante Tumbleton, mientras Aegon II permanece vivo, una revelación que cambia nuevamente el tablero.