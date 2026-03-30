Afirman que Adorni compró el departamento de Caballito en u$s230 mil con un préstamo de dos jubiladas

El jefe de Gabinete adquirió la propiedad mediante un crédito hipotecario de u$s200.000 dólares (el 90% del valor declarado) otorgado por las propias vendedoras. La operación quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble con la firma de dos mujeres de 72 y 64 años.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , formalizó el 18 de noviembre de 2025 la compra del departamento en el que vive, que tiene casi 200 metros cuadrados y está ubicado en la zona más cara del barrio porteño de Caballito . Según el Registro de la Propiedad Inmueble, la transacción se concretó por un valor total de u$s230.000 .

Según informó el diario La Nación, para financiar la adquisición, el funcionario utilizó un préstamo hipotecario de u$s200.000 que le concedieron las propias vendedoras del inmueble . De este modo, Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti , aportaron solamente u$s30.000 en efectivo al momento de la firma de la escritura.

Las acreedoras de la deuda son Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años . Ambas mujeres habían comprado la unidad apenas seis meses antes de la operación con el ministro y figuran ahora como titulares del crédito por el 90% del valor de la propiedad.

La operación inmobiliaria motivó una denuncia de la diputada Marcela Pagano ante la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito . La legisladora advirtió sobre un incremento patrimonial del 500% en el último período fiscal y discrepancias en las declaraciones juradas del vocero presidencial.

El departamento de Manuel Adorni está ubicado en Miró al 500, la zona más cara de Caballito.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para esclarecer la conformación de los bienes de Adorni y su esposa. La investigación busca determinar el origen de los fondos y verificar la existencia de otras propiedades.

La justicia federal investiga el origen de los fondos de Adorni

Los investigadores centraron su atención en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz. Aunque la propiedad figura a nombre de Angeletti, las expensas del lote aparecen vinculadas a la familia, situación que no fue detallada en las presentaciones oficiales.

La fiscalía ordenó oficios a registros de la propiedad y automotores para identificar posibles activos ocultos o no declarados. El objetivo consiste en compulsar toda la información crediticia y societaria de Adorni ante la sospecha de irregularidades en la justificación de sus recientes adquisiciones.

Por su parte, el jefe de Gabinete defendió su honestidad en recientes conferencias de prensa y afirmó que su patrimonio se construyó durante 25 años en el sector privado. El funcionario aseguró que no tiene nada que esconder y que presentará las explicaciones pertinentes ante la sede judicial.