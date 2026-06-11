Experto en criptomonedas desarticuló la versión de Adorni para justificar su patrimonio: "Parece una bomba de humo"

Maximiliano Firtman, programador y especialista en criptoactivos, cuestionó las explicaciones que dio Manuel Adorni sobre el origen de los fondos con los que habría financiado inmuebles, viajes y refacciones de lujo.

Las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones de lujo por alrededor de un millón de dólares sumaron nuevos frente de cuestionamientos. Esta vez fue desde el ámbito de las criptomonedas, luego de que el funcionario atribuyera parte de su patrimonio a supuestas inversiones en bitcoin realizadas años atrás y a “ahorros en negro” obtenidos durante su actividad en el sector privado.

Quien puso bajo la lupa esa versión fue Maximiliano Firtman , programador y especialista en criptoactivos, que durante una entrevista en C5N remarcó que, aunque el relato podría ser técnicamente posible, presenta múltiples inconsistencias y carece de elementos verificables.

“Desde el punto de vista técnico, la historia puede ser válida, pero cómo la contó y con la información que tenemos parece una bomba de humo”, sostuvo el experto. Y agregó que “las cosas que él dice son difíciles de comprobar” y que todo dependerá de la documentación que presente para respaldar sus afirmaciones.

Uno de los principales cuestionamientos de Firtman estuvo vinculado a los montos mencionados por Adorni. Según explicó, durante los primeros años de expansión de bitcoin era muy poco habitual que una persona destinara una suma tan elevada a la compra de criptomonedas.

“En esa época nadie ponía el 100% de su capital ahí porque el riesgo era muy grande. Es como ir al casino y poner todos los ahorros de tu vida”, señaló. Incluso fue más allá al referirse a la posibilidad de adquirir una cantidad importante de bitcoins hace más de una década: “Tampoco era fácil que tenga la cantidad de liquidez para ir con 200 mil dólares y te vengan los bitcoins correspondientes. No era tan fácil comprar esa cantidad de dinero en bitcoins. Es imposible”.

Firtman: “Adorni no parece tener conocimiento de las monedas”

En su análisis, Firtman señaló que uno de los principales problemas de la explicación de Adorni radica en los números y las fechas que presentó. Según explicó, si efectivamente hubiera invertido unos 200 mil dólares en bitcoin entre 2013 y 2014 y hubiera mantenido esa posición durante varios años, la ganancia obtenida debería haber sido considerablemente mayor a la que describió públicamente.

“No es muy preciso con las fechas que da. Si él hubiera comprado bitcoins por 200 mil dólares en 2013 o 2014 y los hubiera dejado hasta 2018 tendría mucha más plata que 500 mil para retirar. Con lo cual tampoco cierra el mundo”, sostuvo el especialista.

Firtman también remarcó que cualquier operación de esa magnitud debería dejar rastros verificables tanto en la blockchain como en el sistema financiero tradicional. “Cuando salió de bitcoin tiene que haber habido un movimiento de dólares”, indicó. En ese sentido, sostuvo que será clave conocer qué documentación presenta el jefe de Gabinete para respaldar sus afirmaciones y demostrar que las operaciones que menciona efectivamente fueron realizadas por él.

Otro punto que llamó la atención del especialista fue la ausencia total de antecedentes públicos que vinculen a Adorni con el ecosistema cripto. “En su cuenta de X no hay ni un solo tuit que hable de bitcoins. Siendo una persona que tuitea mucho no parece tener conocimiento de las monedas”, observó.

Respecto de las pruebas que podrían aportar claridad al caso, explicó que el funcionario podría exhibir la dirección pública de la billetera virtual desde la cual se habrían realizado las operaciones. Sin embargo, aclaró que eso por sí solo no resolvería las dudas. “Hay que ver con qué respalda sus declaraciones. Él puede entregar la dirección pública de la billetera virtual para que se puedan ver las transacciones. De todas maneras eso no significa que la billetera sea de él. Hay que ver cómo demuestra que era de él”, indicó.

Sobre el final de su análisis, Firtman fue especialmente crítico con la explicación presentada por el jefe de Gabinete. “Parece una excusa para los propios”, afirmó. Incluso deslizó una hipótesis sobre la demora en la presentación de la declaración jurada: “Una hipótesis es que demoró en presentar la declaración jurada porque estaba buscando en las transacciones públicas que hay una billetera que tuviera transacciones que él pudiera decir que son suyas”.