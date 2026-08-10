230 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha de Francia a Gran Bretaña en una "megalancha"

La cifra rompió el récord anterior de 165 personas fijado en julio. El Ministerio del Interior británico no confirmó el número y rechazó las "tácticas temerarias y peligrosas" de los traficantes de personas.

Una "megalancha" con 230 migrantes cruzó el Canal de la Mancha desde Francia hacia Gran Bretaña este domingo, en medio de escenas calificadas de "caóticas" por el servicio francés de salvamento marítimo Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). La cifra supera el anterior récord de 165 personas registrado en julio.

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El Ministerio del Interior británico no confirmó el número exacto de personas que viajaron en la embarcación de caucho, pero condenó las "tácticas temerarias y peligrosas" utilizadas por traficantes de personas. Aún así el número total de personas que cruzaron el Canal este año cayó más de un 40% respecto del mismo período de 2025.

El vocero del primer ministro Andy Burnham calificó de "impactantes" las imágenes de niños pequeños siendo embarcados en lanchas que consideró "no aptas para navegar". Entre las 230 personas que se transportaron en la "megalancha" había 20 menores de edad .

El uso de este tipo de embarcaciones viene creciendo pese a que haya caído la cantidad de personas que migran de forma ilegal. En lo que va de 2026 las autoridades francesas registraron 11 travesías, contando la de este domingo, con este tipo de medios de transporte .

Organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo señalaron que las lanchas pequeñas utilizadas habitualmente transportan entre 50 y 60 personas en promedio, mientras que las primeras embarcaciones empleadas para estos cruces, a partir de 2018, solían llevar solo unos pocos pasajeros .

El incremento de pasajeros y del tamaño de las embarcaciones comenzó a notarse el último año: en agosto de 2025, una embarcación transportó 106 personas y en septiembre otra llevó a 125; el 12 de julio de este año, una lancha neumática llegó a Reino Unido con 128 personas a bordo y once días después otra embarcación trasladó a 165 migrantes.

La "megalancha" que volcó en el Canal de la Mancha y dejó un saldo de 11 personas heridas

El episodio se produce pocos días después de que otra embarcación neumática de gran tamaño, con 173 personas a bordo, volcara en el Canal de la Mancha después de que su motor se incendiara.

El accidente provocó una importante operación de búsqueda y rescate. Las autoridades informaron posteriormente que los ocupantes fueron rescatados, aunque 11 personas sufrieron heridas leves y tres fueron trasladadas a un hospital de Boulogne.