Diego Santilli jura como jefe de Gabinete y el Gobierno busca superar el escándalo de Manuel Adorni

El flamante ministro coordinador asumirá formalmente el cargo este martes, por lo que la administración libertaria iniciará una nueva etapa. La ceremonia será encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Diego Santilli jurará este martes a las 17:30 en la Casa Rosada como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni , quien renunció el sábado acorralado por las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio. La ceremonia será encabezada por el presidente Javier Milei , quien suspendió su viaje a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur.

Desde el PRO celebran a Santilli como jefe de Gabinete pero aclaran: "No es un cogobierno"

La jura marcará el inicio de otra etapa en el Gobierno, que intentará dejar atrás el escándalo de Adorni mediante la asunción de Santilli. Por lo pronto, se espera que el flamante ministro coordinador y el jefe de Gabinete saliente se reúnan previo a la ceremonia para afinar la transición de las gestiones.

El exvicejefe de Gobierno porteño viene de ocupar una posición clave como ministro del Interior ya que e ra uno de los principales vías de diálogo entre la administración de La Libertad Avanza y los gobernadores por su perfil negociador. En este marco, se reunió con varios gobernantes para buscar apoyo en las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.

En tanto, el nuevo jefe de Gabinete destacó su nombramiento en las redes sociales: "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron".

La designación de Santilli representa la cuarta asunción de un jefe de Gabinete durante el gobierno de Milei, después de que ese cargo fuera ocupado por Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni. Previamente, en noviembre de 2025, había asumido en el Ministerio del Interior en lugar de Lisandro Catalán.

En este marco, también se barajaban como opciones en la Jefatura de Gabinete al canciller Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. No obstante, el exvicejefe de Gobierno porteño partía como favorito.

Diego Santilli, tras ser designado jefe de Gabinete: "El liderazgo es de Milei, yo quiero que reelija"

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio su primera entrevista luego de ser confirmado en el cargo tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el Gobierno el sábado en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, el funcionario respaldó con firmeza la gestión de Javier Milei, destacó el rumbo económico y aseguró que el objetivo será dar continuidad a las reformas impulsadas por la administración libertaria.

Santilli reveló que el domingo mantuvo una extensa reunión con Javier Milei y Karina Milei, quienes le comunicaron oficialmente su designación. "Ayer tuve una larga reunión con Milei y con Karina. Me comunicaron el nombramiento anoche a las 19.15", contó en radio La Red. También señaló que ya comenzó a trabajar en la nueva función y adelantó que tiene previstas reuniones con representantes del sector energético para avanzar con la agenda de reformas.

Durante la entrevista, sostuvo que "lo importante es que hay un presidente con una visión y una convicción única" y afirmó que Milei "está tomando las medidas que no se tomaron en 100 años en nuestro país". Además, remarcó que "el cambio comenzó fuertemente" y destacó que "hoy tenés 12 de los 16 sectores de la economía creciendo", aunque reconoció que "falta" y que será necesario profundizar las transformaciones.

El flamante funcionario también destacó los indicadores económicos de los últimos meses. "La agenda económica viene dando números muy positivos. Baja la inflación en abril y mayo, junio viene en la misma tendencia. Los salarios le ganan a la inflación, bajan el riesgo país y las tasas, y crecen las inversiones en Argentina", enumeró. En ese sentido, elogió especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como "brillante" y "un monstruo".

Respecto de la salida de Manuel Adorni, Santilli aseguró que trabajaron juntos "hasta el último día" y explicó que el ahora exjefe de Gabinete atravesaba una situación personal muy difícil. "Cada día que tuve un tema con una provincia, Manuel siempre estuvo acompañando y ayudando a destrabar problemas, pero anímicamente estaba destruido en materia familiar", expresó. Por eso, sostuvo que "la transición tiene que ser ordenada y responsable".

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Manuel Adorni, presentó la renuncia el sábado tras una extensa agonía política y luego de verse acorralado por múltiples escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito que, a pesar del constante respaldo brindado por el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina a lo largo de varias semanas, terminaron por marcar su salida de la Casa Rosada.

"Gracias por su confianza, Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin", escribió el exvocero este sábado en redes sociales junto a un extenso descargo donde aseguró haber "sufrido" por "los interminables ataques mediáticos". "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones", sostuvo.

En el tercer mes del año estalló el primero de los escándalos que terminaron con la renuncia del jefe de Gabinete y un nuevo cimbronazo político en el Gobierno. Del 9 al 12 de marzo se llevó a cabo la Argentina Week en Nueva York, destino al que Manuel Adorni viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, junto a la comitiva oficial en el avión presidencial.

El hecho fue el puntapié inicial para que se desate una ola de escándalos e intentos de defensa que, lejos de aminorar, empeoraron la imagen de Adorni y generaron las primeras denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos.

Manuel Adorni.

"Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos, y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Presidencia la invitó a subirse al avión porque, si no, no nos íbamos a encontrar", fue la primera defensa expresada públicamente por el ahora exfuncionario.

Días después, ante la reacción negativa en redes sociales (que contrastaba la palabra "deslomarse" en Nueva York con la difícil situación económica del país), Adorni hizo un descargo en sus redes y dio entrevistas para intentar matizar sus dichos. "La palabra no debió ser 'deslomarse'. Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo; somos humanos y cometemos errores", señaló.

Pero el foco de la tensión fue mayor luego de que se conociera un vuelo privado en un avión Honda Jet (matrícula LV-HWA) realizado por el propio Adorni junto a su familia a la ciudad uruguaya de Punta del Este durante el fin de semana largo por Carnaval, entre el 14 y el 17 de febrero de 2026.

El escándalo se basó en el alto valor del traslado y los ingresos que Adorni percibe como funcionario público, los cuales no alcanzarían para poder costearlo. En este marco, apareció la figura del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo personal del exfuncionario, que actualmente cuenta con programas en la TV Pública.

Con incoherencias en las declaraciones sobre quién pagó los pasajes -Grandio afirmó que había sido el propio Adorni-, la Justicia determinó que el pago de la ida (unos u$s4.360) fue realizado por la productora Imhouse SA, manejada por el propio Grandio, la cual tiene contratos vigentes con la TV Pública.

En sus posteriores conferencias de prensa, Adorni se refirió al tema y cruzó a la prensa por las preguntas sobre el tema: "Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué... No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez", le respondió a un periodista en Casa Rosada.

El círculo del escándalo que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno se cerró cuando se detectaron inconsistencias entre su patrimonio declarado ante la Justicia y la adquisición de propiedades: una casa en el Country Golf Club Indio Cua de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio porteño de Caballito valuado en u$s230.000. La operación llamó la atención por una financiación atípica: Adorni pagó solo u$s30.000 de anticipo y el 87% restante le fue financiado en cuotas por las vendedoras, que resultaron ser dos jubiladas.

El sostén y compra de las propiedades no van de la mano con los salarios que percibe Adorni en la función pública. En este marco, fue denunciado (e imputado por la Justicia) por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica por varios diputados de la Nación.

La defensa del propio Adorni fue particular: "Todo lo que tengo está declarado. El departamento se compró con ahorros de toda mi vida, con la venta de una propiedad anterior y con un crédito privado, que es una figura absolutamente legal entre particulares", señaló en una entrevista por LN+.

Luego se refirió al "préstamo de una hipoteca" realizado por dos jubiladas que le permitió adquirir la propiedad en Caballito: "¿Cuál es el problema de que un vendedor te financie? Es una operación que se hace todos los días en el mercado inmobiliario ante la falta de crédito bancario. Está todo en la escritura, pasado por escribano público y con los impuestos pagos. No hay nada que ocultar".

En relación a la denuncia por enriquecimiento ilícito, sostuvo: "Es una denuncia ridícula. Están contando los ahorros de mi tía y de mi mamá como si fueran plata negra. He trabajado 25 años en el sector privado, me ha ido bien y siempre he tributado lo que corresponde. Me están persiguiendo por mi rol político, no por mis bienes".

El 29 de abril, Adorni se presentó en el Congreso para brindar su informe de gestión. Lo acompañó el propio presidente Javier Milei. Ante las preguntas de la oposición, negó irregularidades, pero el diputado Rodolfo Tailhade reveló detalles de gastos y movimientos de la esposa de Adorni y el uso de la custodia oficial.

El 5 de mayo se revelaron detalles sobre las refacciones de lujo en la casa de Indio Cua. La obra incluyó la instalación de una parrilla, una cascada artificial y un jacuzzi. Este hecho motivó que la senadora Patricia Bullrich le soltara la mano públicamente, al exigirle que presente su declaración jurada de inmediato para no "empantanar" al Gobierno.