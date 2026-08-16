"Cuando alguien es malo con vos...", la indirecta de La Joaqui en la foto que subió por el Día de las Infancias

La cantante compartió una foto con su abuela por el Día de las Infancias junto a un consejo que le había dado durante su vida. Enseguida asomó la interpretación de un mensaje escondido por la ruptura con Luck Ra.

La Joaqui celebró el Día de las Infancias recordando a su abuela y las enseñanzas que le dejó a lo largo de su vida, pero dos frases en particular llamaron la atención de sus fans ya que pueden vincularse con el duelo que está atravesando la cantante tras su ruptura con Luck Ra .

"Mi abuelita siempre me decía que cuando alguien es malo con vos, lo primero que tenés que hacer es ser amable, y si no funciona, ser más amable", deslizó la artista en Instagram y concluyó: " Gracias por jamás permitirme convertirme en lo que me hicieron y hasta el día de hoy es el regalo más valioso que recibí ".

La artista marplatense viene de varias semanas de compartir en distintos medios cómo se siente por terminar la relación con su colega cordobés por diferencias en expectativas a futuro. Sin embargo, había aclarado en X que dejaría de referirse al tema porque le causaba dolor hablar sobre sus sentimientos. En varias de esas entrevistas terminó llorando.

La historia de La Joaqui, además, tiene lugar luego de que Luck Ra se haya quebrado en su último concierto por los comentarios de odio que recibió después de que se hiciera público el dato de su ruptura. La mayoría de los usuarios que respaldaron a la marplatense a la vez criticó al cordobés por su aspecto físico.

El cordobés se presentó en el Festival de la Nieve en Bariloche y, en medio del show, se tomó unos minutos para hablar ante su público y no pudo evitar emocionarse a dos semanas de la confirmación de la ruptura con la cantante con quien estuvo poco más de dos años.

Es que, la exposición mediática no solo giró en torno a la ruptura y los posibles motivos, sino también a los comentarios sobre su apariencia física, que seguramente le repercutieron en lo más profundo. Por lo que prefirió convertir en esa pequeña herida en un mensaje positivo para aquellos que también pueden estar pasando por misma situación.

Luck Ra llora por la Joaqui pic.twitter.com/x5dDGdqXuM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 16, 2026

Desde que se conoció el final de la relación, el cantante quedó en el centro de distintas especulaciones, pese a que la referente de la música RKT de Argentina siempre lo defendió, también recibió numerosos comentarios sobre su aspecto físico, algo que él mismo también bromeó. “No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, comenzó su descargo.

En esa línea, el cantante cuartetero hizo referencia a algunos de los comentarios que recibió sobre su cara y sus dientes y aseguró que no tiene intención de modificar aquellas características que forman parte de su identidad. “Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek”, aseguró entre lágrimas.