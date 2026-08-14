Luis Caputo y Diego Santilli visitaron Catamarca en un nuevo gesto de acercamiento a gobernadores aliados

En medio de tensiones por la falta de recursos y discrecionalidad, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía mantuvieron un encuentro con el mandatario local, Raúl Jalil y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez. El objetivo fue avanzar en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. "Buscamos que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

La Casa Rosada comienza a desplegar su estrategia política con gobernadores aliados luego de la derrota electoral en el Senado y de cara al año electoral 2027, donde el oficialismo apuesta a la reelección de Javier Milei en medio de una fuerte crisis del consumo y empleo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo ; viajaron a Catamarca para firmar un convenio y poner en marchas obras de agua potable que favorecerá al distrito local y Santiago del Estero.

Los funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), donde, en clave política, avanzaron con la puesta en marcha de la red Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Según informó Presidencia, la primera etapa prevé dos plantas potabilizadoras, unos 50 kilómetros de acueductos, 36 meses de ejecución y más de 35.000 beneficiarios. Las obra cuenta con financiamiento del BID y apunta a ampliar el acceso al agua potable y favorecer el desarrollo productivo de Catamarca y Santiago del Estero.

“Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, afirmó Santilli.

Al arribar a la provincia, Luis Caputo, destacó el impacto que tendrá la infraestructura hídrica en la región: "Poder ayudar al Norte, a las familias que tienen estas necesidades hace tantos años, es una de las razones principales por las que en nuestro caso estamos en esto".

Un gusto recibir en nuestra provincia al ministro de Economía @LuisCaputoAR y al ministro del Interior @diegosantilli para compartir una gran jornada de trabajo. El diálogo constante con el Gobierno Nacional y la suma de esfuerzos son la clave para dar respuestas concretas y… pic.twitter.com/pFCx7RYy5b

A la vez, puso énfasis en la búsqueda de un modelo más equitativo al señalar que "el objetivo de nuestro Gobierno es hacer un gobierno mucho más federal, que no esté centrado en Buenos Aires, sino que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente".

La gira de Santilli por el interior

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, venía de mantener este miércoles un encuentro en Misiones con gobernadores del Norte Grande donde los mandatarios le plantearon una agenda de temas basadas en energía y obras de infraestructura, mientras que también debatieron sobre el reclamo de un subsidio para obtener una tarifa diferenciada de energía por zonas cálidas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, fue el anfitrión de sus pares Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Previo al encuentro, el mandatario correntino había señalado tener en claro que "vamos a centrarnos en la ley de zona fría; seguimos aguardando su aprobación y su tratamiento en el Senado, ya que nos favorece y permite avanzar con las zonas cálidas y muy cálidas, en beneficio de todas las provincias del norte”.

"Hay muchas obras que estamos hablando uno a uno con los mandatarios. Tenemos un paquete muy grande. La agenda que yo tengo con ellos (los gobernadores) en casi un 90% está resuelta", expresó Santilli.

Al ser consultado sobre la situación económica, el jefe de Gabinete reconoció que el proceso impulsado por la administración nacional todavía no alcanzó a todos los sectores. “Es un proceso de transformación del país y estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, manifestó.