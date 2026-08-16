17 de agosto de 2026 Inicio
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El "Chino" Maidana ingresó formalmente al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada

El exboxeador santafesino recibió el máximo reconocimiento en Las Vegas durante la decimocuarta gala anual de la prestigiosa institución norteamericana.

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Marcos Chino Maidana.

Marcos "Chino" Maidana.

El exboxeador argentino Marcos "Chino" Maidana ingresó este sábado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada durante la 14ª Gala Anual realizada en el hotel y casino The Orleans de Las Vegas. La distinción reconoció la trayectoria del santafesino tras sus memorables combates en el estado norteamericano. Su empresa calificó la inducción en redes sociales como "un día histórico para el boxeo argentino".

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El deportista oriundo de Margarita compitió entre 2004 y 2014 con un registro de 35 victorias y 5 derrotas. Su consagración máxima llegó en diciembre de 2013, cuando venció a Adrien Broner y conquistó el título mundial wélter de la AMB.

Ese campeonato lo llevó a disputar dos épicas batallas en 2014 ante Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand. La clase 2026 del recinto incluyó también a figuras como Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney y Richard Slone.

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Marcos "Chino" Maidana impulsa la actividad pugilística y solidaria en el país

Tras su retiro oficial en 2016, el santafesino canalizó su vínculo deportivo a través de Chino Maidana Promociones. La empresa busca proyectar talentos locales hacia el exterior y organiza veladas en diferentes puntos de la Argentina.

La firma deportiva mantiene un calendario activo con eventos recientes en Hurlingham y San Lorenzo. La promotora coordina además acciones solidarias mediante donaciones a clubes de barrio y comunidades vulnerables.

El próximo compromiso de la compañía será el 28 de agosto en Bragado. En esa jornada, Nicolás “Demonio” Muguruza enfrentará a Abel “Pumita” Silva por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo.

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