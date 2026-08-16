El "Chino" Maidana ingresó formalmente al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada El exboxeador santafesino recibió el máximo reconocimiento en Las Vegas durante la decimocuarta gala anual de la prestigiosa institución norteamericana. Por Agregar C5N en









Marcos "Chino" Maidana.

El exboxeador argentino Marcos "Chino" Maidana ingresó este sábado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada durante la 14ª Gala Anual realizada en el hotel y casino The Orleans de Las Vegas. La distinción reconoció la trayectoria del santafesino tras sus memorables combates en el estado norteamericano. Su empresa calificó la inducción en redes sociales como "un día histórico para el boxeo argentino".

El deportista oriundo de Margarita compitió entre 2004 y 2014 con un registro de 35 victorias y 5 derrotas. Su consagración máxima llegó en diciembre de 2013, cuando venció a Adrien Broner y conquistó el título mundial wélter de la AMB.

Ese campeonato lo llevó a disputar dos épicas batallas en 2014 ante Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand. La clase 2026 del recinto incluyó también a figuras como Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney y Richard Slone.

View this post on Instagram Marcos "Chino" Maidana impulsa la actividad pugilística y solidaria en el país Tras su retiro oficial en 2016, el santafesino canalizó su vínculo deportivo a través de Chino Maidana Promociones. La empresa busca proyectar talentos locales hacia el exterior y organiza veladas en diferentes puntos de la Argentina.

La firma deportiva mantiene un calendario activo con eventos recientes en Hurlingham y San Lorenzo. La promotora coordina además acciones solidarias mediante donaciones a clubes de barrio y comunidades vulnerables.