16 de agosto de 2026 Inicio
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Peter Lamelas ratificó que Estados Unidos tiene "una posición de neutralidad" con respecto a Malvinas

El embajador de Washington en Buenos Aires descartó cambios en la política exterior de la administración de Donald Trump frente al reclamo de soberanía argentino sobre las islas.

Por
Peter Lamelas

Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en Argentina.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, confirmó este domingo que su país mantiene una posición de neutralidad respecto al reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas.

El presidente Javier Milei.
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El diplomático realizó las declaraciones en una entrevista televisiva otorgada al canal TN, donde desmintió los rumores sobre una modificación en la postura de la administración del presidente Donald Trump.

Frente a las versiones sobre un giro en la política exterior de Washington, el funcionario respondió de manera directa: "Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas y eso no ha cambiado".

Consultado sobre la existencia de un hipotético documento del Pentágono referido al archipiélago del Atlántico Sur, el embajador insistió: "Hasta ahora la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad".

El representante estadounidense también descartó la participación de su país en la construcción de una base naval integral en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Peter Lamelas prometió avances para la exención de visado

Lamelas aseguró que trabaja con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para la incorporación de Argentina al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver).

El representante estadounidense expresó su compromiso con la iniciativa mediante un anuncio enfático: "Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa".

A pesar de su optimismo, aclaró que la resolución no ocurrirá en el corto plazo por exigencias técnicas del trámite. "Estamos trabajando para que se apruebe la exención del visado", concluyó.

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