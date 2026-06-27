Manuel Adorni, el tercer jefe de Gabinete que se va en la gestión de Javier Milei

La renuncia de Manuel Adorni, ante las dudas de la Justicia sobre su patrimonio, se suma a otros dos abandonos en uno de los cargos más importantes del Gobierno.

El puesto de Jefe de Gabinete de Ministros nuevamente queda vacante en el gobierno de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni en medio de la causa que investiga la Justicia por enriquecimiento ilícito. Fue el tercero en tan solo tres años de gestión.

Adorni confirmó su renuncia al cargo como Jefe de Gabinete de Ministros antes de presentarse el 2 de julio próximo al Senado de la Nación para brindar el informe de gestión .

La gestión de Adorni comenzó el 4 de noviembre de 2025 , después de que Guillermo Francos abandonara su cargo que mantenía desde el 27 de mayo de 2024, como reemplazo de Nicolás Posse , elegido por la gestión libertaria en un primer momento que asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023.

Durante la ceremonia en la Casa Rosada el año pasado, tanto el Presidente como Adorni se mostraron felices y se abrazaron efusivamente antes de firmar los documentos. "Con todo, eh", se escuchó que Milei le decía en medio de los aplausos. Luego, compartió el video del acto en su cuenta de X y agregó: "Tremendo lujo el nuevo jefe de Gabinete. Fin".

Sin embargo, con el correr de los meses la gestión se iba complicando para Adorni, a partir de inconsistencias en su declaración jurada que generaron polémica, sumado a gastos millonarios y excusas dudosas sobre cómo aumentó radicalmente su patrimonio en los últimos años.

Una silla caliente: quiénes abandonaron el puesto de Jefe de Ministros antes que Adorni

La salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Ministros generó revuelo, las diferencias en la gestión y los cortocircuitos con la secretaria general, Karina Milei, aparentemente generaron la salida de Posse, ingeniero industrial de 58 años que había cumplido funciones como ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000.

A partir de ese momento, Milei confirmó que el puesto que dejó Posse pasa a manos de Francos: "Con el objetivo de brindar mayor volumen político a la Jefatura de Gabinete. En ese marco, la Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría de Interior a cargo de Lisandro Catalán".

En su lugar, Guillermo Francos asumió las responsabilidades del cargo en el que duró un poco menos de dos años hasta que presentó su renuncia a Javier Milei.

En el balance de su paso por el Gobierno, Francos admitió que se vio sorprendido por "el reconocimiento de la gente" en su dos años de gestión. "Me voy mucho más agradecido con el Presidente por haberme dado la oportunidad de haber trabajado en estos dos años. En cualquier grupo humano hay diferencias, pero ya está. Yo no guardo rencores. No me olvido, pero no guardo rencores", afirmó el ex funcionario días después de conocerse la noticia.

Aunque no descartó su intención de volver al gobierno si se lo solicitan: "Uno nunca puede decir que no. Pero si el Presidente me pide alguna colaboración en algún momento, obviamente, yo voy a estar dispuesto a hacerlo. Fui parte de este proyecto desde la campaña electoral. Lo conozco al Presidente hace muchísimos años, de manera que estaré dispuesto a colaborar en cualquier etapa".