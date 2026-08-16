Diego Santilli recibirá a los gobernadores del Norte Grande para avanzar con la iniciativa de zona cálida

Tras el encuentro en Misiones, el jefe de Gabinete se reunirá el martes con los mandatarios provinciales junto a la secretaria de Energía para acordar un sistema de subsidios a las tarifas eléctricas en la región.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibirá este martes a las 17 a los gobernadores del Norte Grande para avanzar en un sistema de subsidios de las tarifas energéticas en las zonas cálidas, según publicó Ámbito. La reunión tendrá lugar luego del encuentro en Misiones donde los mandatarios provinciales le habían planteado la propuesta .

La secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, acompañará a Santilli y los 10 gobernadores. A Misiones asistieron Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero) con Hugo Passalacqua como anfitrión.

Hace años que los mandatarios del norte presionan por un alivio para las facturas de luz que pagan los habitantes de esos distritos similar al sistema ya existente para zonas frías que subsidia el gas. En la antesala del cónclave, tres de ellos estarán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) participando de la Mesa del Litio. Se trata de Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

En #Misiones , junto a mis colegas gobernadores del @nortegrande_ar y con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, @diegosantilli y el Secretario General del #CFI @ignalam se está desarrollando la 24ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande. pic.twitter.com/OL6PfZ2Dm3

Ricardo Quintela (La Rioja) también estuvo invitado al primer encuentro en Misiones, pero había anticipado que no asistiría ya que es uno de los mandatarios peronistas más críticos con la gestión libertaria. Lo mismo sucede en el caso de Gildo Insfrán (Formosa).

"Hay muchas obras que estamos hablando uno a uno con los mandatarios. Tenemos un paquete muy grande. La agenda que yo tengo con ellos (los gobernadores) en casi un 90% está resuelta ", expresó Santilli a la prensa el último miércoles.

Al ser consultado sobre la situación económica, el jefe de Gabinete reconoció que el proceso impulsado por la administración nacional todavía no alcanzó a todos los sectores. “Es un proceso de transformación del país y estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, manifestó.

Qué plantea el proyecto peronista presentado en el Congreso para subsidiar las zonas cálidas

Un puñado de senadores peronistas acordó en abril unificar iniciativas con el objetivo de crear el "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino" que buscaría "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

El proyecto propone descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios, de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios, o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

Siguiendo esa iniciativa, las provincias alcanzadas serían las 10 que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.