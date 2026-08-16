IR A
IR A

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La pareja renovó uno de los espacios más disfrutados de su hogar con una propuesta pensada para el descanso, la vida familiar y los encuentros al aire libre.

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.
  • La pareja compartió imágenes de la transformación en sus redes sociales.
  • La renovación generó interés por las distintas decisiones tomadas para aprovechar el espacio.
  • El proyecto combina aspectos estéticos y funcionales.
  • Los detalles elegidos buscan acompañar la vida cotidiana de la familia.

Pileta, solarium y detalles de diseño: la pareja mostró la transformación del espacio exterior de su casa, que combina una pileta moderna, un amplio solárium, vegetación y sectores pensados para disfrutar en familia. Así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

La modelo y el furbolista mostraron parte de la transformación del patio de su propiedad y sorprendieron con un espacio exterior diseñado para combinar comodidad, seguridad y estilo. La renovación incluyó diferentes sectores destinados al descanso y al entretenimiento, con una estética moderna que busca integrar el interior de la vivienda con el patio.

De esta manera, Viciconte y Cubero lograron convertir un espacio verde en un ambiente más del hogar, con diferentes áreas destinadas al descanso, la recreación y las reuniones familiares.

Así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Uno de los principales atractivos del jardín es la pileta, que cuenta con un diseño contemporáneo y tonos oscuros. El sector también incorpora un solárium húmedo con camastros sumergidos, una alternativa pensada para descansar dentro del agua y aprovechar los días de calor.

El área de descanso se encuentra rodeada por abundante vegetación, con pinos, árboles de gran tamaño y cercos vivos que aportan privacidad. Además de funcionar como decoración natural, las plantas permiten generar una conexión visual entre la vivienda y el exterior. Los grandes ventanales corredizos de la galería también favorecen esa integración y permiten que los ambientes interiores tengan una vista directa hacia el patio.

La estructura combina sectores de color negro con paneles de vidrio, una elección que permite delimitar el área de la pileta sin perder amplitud visual. La medida también responde a las necesidades de seguridad de la familia, especialmente por la presencia de su hijo Luca y sus mascotas.

La renovación también alcanzó los pisos del exterior. En diferentes sectores se incorporó porcellanato simil madera en tonos claros, que aporta un estilo cálido y contemporáneo. El material permite mantener una apariencia similar a la madera, pero con características prácticas para un espacio exterior de uso frecuente. El exterior de la vivienda también cuenta con un quincho equipado con parrilla y barra, pensado para reuniones familiares y encuentros con amigos.

Noticias relacionadas

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 17 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 29 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 30 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 31 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 31 minutos