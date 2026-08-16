Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero La pareja renovó uno de los espacios más disfrutados de su hogar con una propuesta pensada para el descanso, la vida familiar y los encuentros al aire libre. Agregar C5N en









Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

La pareja compartió imágenes de la transformación en sus redes sociales.

La renovación generó interés por las distintas decisiones tomadas para aprovechar el espacio.

El proyecto combina aspectos estéticos y funcionales.

Los detalles elegidos buscan acompañar la vida cotidiana de la familia. Pileta, solarium y detalles de diseño: la pareja mostró la transformación del espacio exterior de su casa, que combina una pileta moderna, un amplio solárium, vegetación y sectores pensados para disfrutar en familia. Así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La modelo y el furbolista mostraron parte de la transformación del patio de su propiedad y sorprendieron con un espacio exterior diseñado para combinar comodidad, seguridad y estilo. La renovación incluyó diferentes sectores destinados al descanso y al entretenimiento, con una estética moderna que busca integrar el interior de la vivienda con el patio.

De esta manera, Viciconte y Cubero lograron convertir un espacio verde en un ambiente más del hogar, con diferentes áreas destinadas al descanso, la recreación y las reuniones familiares.

Así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero Uno de los principales atractivos del jardín es la pileta, que cuenta con un diseño contemporáneo y tonos oscuros. El sector también incorpora un solárium húmedo con camastros sumergidos, una alternativa pensada para descansar dentro del agua y aprovechar los días de calor.

El área de descanso se encuentra rodeada por abundante vegetación, con pinos, árboles de gran tamaño y cercos vivos que aportan privacidad. Además de funcionar como decoración natural, las plantas permiten generar una conexión visual entre la vivienda y el exterior. Los grandes ventanales corredizos de la galería también favorecen esa integración y permiten que los ambientes interiores tengan una vista directa hacia el patio.