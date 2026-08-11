Los gobernadores del Norte Grande se reunirán con Diego Santilli con energía e infraestructura en agenda Los mandatarios de 10 provincias del norte argentino están invitados a encontrarse con el jefe de Gabinete en Misiones este miércoles para avanzar en conversaciones sobre la tarifa por zona cálida y el financiamiento de la obra pública. Por Agregar C5N en









El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, será el anfitrión de una reunión en Posadas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y hasta 10 mandatarios provinciales interesados en avanzar sobre una tarifa diferencial para el costo de la energía en zonas cálidas y el financiamiento de la obra de infraestructura.

Están invitados Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Sáenz (Salta). Asistirán los mandatarios radicales Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El encuentro está pautado para este miércoles.

Diego Santilli y Juan Pablo Valdés. Quintela avisó que no irá, según publicó Letra P. El encuentro había sido acordado hace dos meses cuando los gobernadores del Norte Grande se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el centro porteño.

"Está confirmada la participación de Santilli, así que me parece muy importante. Nosotros tenemos en claro que tenemos que trabajar sobre la ley de zona fría; seguimos esperando que se apruebe y se trabaje en el Senado porque claramente a nosotros nos beneficia para destrabar las zonas cálidas y muy cálidas, donde las beneficiarias son todas las provincias del norte", aseveró Valdés.

La agenda de la reunión entre Diego Santilli y los gobernadores del Norte Grande El reclamo por el costo de la energía se centra en la electricidad en vez del gas, como ocurre en las provincias del sur. El objetivo es lograr una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del norte debido a las altas temperaturas que atraviesan y la necesidad de refrescarse en escenarios de calor extremo.

El diputado nacional por Corrientes Diógenes González había presentado en marzo un proyecto de ley para reconocer la realidad climática del noreste argentino. En cuanto a la obra pública, los gobernadores exigirán la restitución de la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales para el mantenimiento de rutas nacionales y provinciales. Además, reclamarán la extensión formal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un reclamo que la provincia de Misiones comparte con Corrientes para fortalecer la cuenca forestoindustrial y reducir los costos logísticos de cargas de gran volumen como la madera y la producción agroindustrial, según publicó El Destape.