17 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno pone en marcha la preparación para la visita del papa León XIV a la Argentina

Karina Milei encabezará este martes en Casa Rosada una reunión con funcionarios del Ejecutivo, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia, de cara al arribo del sumo pontífice pautado para el próximo 8 de noviembre.

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Será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

Será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, liderará este martes en la Casa Rosada la primera reunión interdisciplinaria para organizar la logística y la seguridad de la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro será a las 17 y contará con la presencia de altos funcionarios del Ejecutivo, autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y diversos representantes de la Iglesia Católica local.

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Entre las autoridades gubernamentales destaca la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno. El secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, asistirá para comunicar los resultados del cónclave.

"El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica", añadieron.

La visita del Papa León XIV abarca recorridos puntuales y posibles encuentros populares

La Cancillería coordina el recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján junto a la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal. Sobre la labor conjunta con otras jurisdicciones, Quirno manifestó: "Es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros. La coordinación con las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad se dan todos los días. Hay comandos coordinados con todas las provincias y esto no va a ser la excepción".

La llegada del sumo pontífice motivó múltiples pedidos de audiencias por parte de referentes políticos, sindicales y empresariales. Los movimientos populares y las agrupaciones de cartoneros le transmitieron su deseo de concretar un encuentro en un barrio popular o en un centro de reciclado.

El viaje apostólico marcará un hito histórico, ya que representa la primera visita de un máximo líder de la Iglesia Católica al país en casi cuatro décadas. El último antecedente data del año 1987 a través de la gira pastoral de Juan Pablo II.

La gira regional de noviembre incluirá un paso previo por Uruguay y un cierre en Perú. Ante esta agenda, desde la administración nacional enfatizaron: "La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".

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