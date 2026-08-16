El Gobierno pone en marcha la preparación para la visita del papa León XIV a la Argentina Karina Milei encabezará este martes en Casa Rosada una reunión con funcionarios del Ejecutivo, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia, de cara al arribo del sumo pontífice pautado para el próximo 8 de noviembre. Por Agregar C5N en









Será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, liderará este martes en la Casa Rosada la primera reunión interdisciplinaria para organizar la logística y la seguridad de la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro será a las 17 y contará con la presencia de altos funcionarios del Ejecutivo, autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y diversos representantes de la Iglesia Católica local.

Entre las autoridades gubernamentales destaca la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno. El secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, asistirá para comunicar los resultados del cónclave.

El Vaticano confirmó a principios de agosto que León XIV arribará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. "La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", sostuvo el Ejecutivo.

"El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica", añadieron.

La visita del Papa León XIV abarca recorridos puntuales y posibles encuentros populares La Cancillería coordina el recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján junto a la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal. Sobre la labor conjunta con otras jurisdicciones, Quirno manifestó: "Es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros. La coordinación con las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad se dan todos los días. Hay comandos coordinados con todas las provincias y esto no va a ser la excepción".