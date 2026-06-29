Desde el PRO celebran a Diego Santilli como jefe de Gabinete pero aclaran: "No es un cogobierno" Figuras del partido amarillo destacaron el nombramiento del exdiputado y enfatizaron el apoyo a las medidas del Ejecutivo, aunque remarcaron que "los ministros responden al presidente Javier Milei". Por Agregar C5N en









Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, junto al presidente Javier Milei. X (@diegosantilli)

Tras la confirmación de que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, desde el PRO celebraron la noticia y destacaron el nuevo rol del hombre del partido amarillo. Sin embargo, aclararon que "no es un cogobierno, los ministros responden al presidente Javier Milei".

"Yo creo que es una excelente noticia para la gestión. Diego es un cuadro con trayectoria probada, experiencia en gestión ejecutiva y legislativa, que tiene capacidad de diálogo y la verdad es que ya lo mostró en su paso por el Ministerio del Interior, con claridad, con su capacidad para lograr que salgan leyes, para dialogar con los gobernadores, con los actores políticos. Así que es clave para este momento del país", sentenció Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO y amigo personal del nuevo jefe de Gabinete.

"Para el PRO es un orgullo que alguien como él tenga el rol relevante en en este momento histórico de Argentina. En lo personal, hace más de 35 años que construimos juntos, que somos amigos, soy testigo de su calidad humana y la verdad es que cada lugar que emprende Diego deja alma y vida, así que para mí es una muy buena noticia, no solamente para nosotros, sino creo que para la gestión de gobierno", sostuvo este lunes, en diálogo con Radio Rivadavia.

Cristian Ritondo celebró el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Télam Además, subrayó el acompañamiento del partido amarillo a la gestión libertaria. "Sin duda el paso al costado de Adorni es una muy buena noticia, que el Gobierno y los que queremos el cambio se fortalezca. Podemos concentrarnos ahora en lo que realmente importa: estar en la agenda de transformaciones que los argentinos están esperando y que debemos avanzar. Desde el PRO veníamos sosteniendo desde el primer momento que el ruido político innecesario solo perjudicaba al gobierno y al esfuerzo que habían hecho los argentinos", planteó.

"Y también dijimos siempre que más allá de los avances en el Congreso, la responsabilidad política sobre la situación de Adorni correspondía al Ejecutivo. El domingo el Presidente tomó la decisión correcta, valoramos esto y la verdad es que seguimos comprometidos, como dijo Mauricio Macri en el encuentro de Mar de Plata, con acompañar y brindar los cambios que necesita la Argentina, para mí es una etapa histórica y el compromiso del PRO es el de brindar el cambio", cerró.

Silvia Lospennato: "No hay un cogobierno con el PRO" Por su parte, la legisladora porteña Silvia Lospennato remarcó en conversación con La Red que "lo que hemos visto todos es que el Gobierno muchísimas veces ha recurrido a la cantera del PRO, yo siempre digo que el PRO es eh la mejor escuela de gestión pública de la Argentina". "Por eso a mí me parece una decisión inteligente en cada caso que se ha convocado a un funcionario, algunos inclusive pueden pueden tener una experiencia anterior, pero que han hecho su experiencia mayoritaria administrando lo público en el PRO", señaló. Silvia Lospennato aclaró que la presencia de funcionarios del PRO en el Ejecutivo "no implica un cogobierno". Télam "Hasta ahora nunca en un lugar tan relevante como el que ahora tiene Diego Santilli, pero sí, efectivamente, ocupando muchísimos ministerios, gente que tuvo la oportunidad de crecer, de formarse al lado de Mauricio Macri, a mí me parece que está bien que, cuando hay un partido que tal vez no tiene gente de tanta experiencia, recurra a la experiencia acumulada de buenos funcionarios", planteó. Sin embargo, Lospennato se apuró a aclarar que "esto de ninguna manera implica un cogobierno, porque obviamente todos los ministros responden al presidente y al gobierno del presidente Milei, pero por supuesto que uno conoce y tiene buenas expectativas respecto a la capacidad de gestión y la capacidad de resolver algunas situaciones que tiene la gente con la que trabajó tantos años". "Los conocemos, los vimos trabajar, sabemos lo valiosos que son y que van a hacer el aporte que consideren que es necesario en este momento de la Argentina", concluyó.