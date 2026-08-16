Detuvieron a una argentina en Japón con 101 cápsulas de cocaína: dónde las llevaba escondidas

Una ciudadana argentina de 30 años fue detenida este domingo en el aeropuerto de Haneda en Tokio con un kilo de cocaína oculto en su aparato digestivo. La sospechosa, identificada como Rosa Micaela Quipildor, viajó de forma individual desde Reino Unido y llamó la atención del personal de la aduana por conductas extrañas en los controles de rutina.
Los agentes la sometieron a un examen de rayos X, mediante el cual revelaron la presencia de las 101 cápsulas de plástico y caucho en su interior.
El cargamento confiscado alcanzó un valor en el mercado minorista local de u$s152.160. Tras el hallazgo, la Policía Metropolitana de Tokio interrogó a la mujer, quien reconoció la autoría del delito y brindó detalles de la operación.
En su declaración, Kipildor afirmó que "una mujer a la que había conocido en un festival en Argentina" le propuso la maniobra. Además, confesó que recibió la cocaína en Brasil y la ingirió allí ante la promesa de que le entregarían u$s7000 por transportarla.
El antecedente de Eleonora García, la argentina detenida en Indonesia en 2025
La metodología de este hecho guarda similitudes con la captura de Eleonora Gracia, una mujer argentina de 46 años aprehendida en marzo de 2025. Aquella pasajera intentó ingresar más de 300 gramos de cocaína a Indonesia con el material oculto en sus partes íntimas.
Sobre ese caso particular, el jefe de la agencia de narcóticos de Bali, Rudy Ahmad Sudrajat, detalló en su momento que "los oficiales de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia recibieron un aviso de inteligencia, intervinieron y lograron incautar 324 gramos de cocaína de la mujer poco después de que aterrizara en el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali en un vuelo que había partido desde Dubái".
El funcionario indonesio explicó además que la acusada "recibió la cocaína en México de parte de un hombre de origen inglés y que se le prometió un pago de u$s3000 después de concretar el traslado". La justicia asiática la condenó a siete años de prisión a raíz de este accionar.