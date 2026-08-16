Detuvieron a una argentina en Japón con 101 cápsulas de cocaína: dónde las llevaba escondidas La mujer tenía en su poder más de un kilo de la sustancia ilegal. Había viajado sola desde Reino Unido y prometieron pagarle u$s7.000 por transportarla. Por Agregar C5N en









Rosa Micaela Quipildor, la argentina de 30 años detenida en Tokio.

Una ciudadana argentina de 30 años fue detenida este domingo en el aeropuerto de Haneda en Tokio con un kilo de cocaína oculto en su aparato digestivo. La sospechosa, identificada como Rosa Micaela Quipildor, viajó de forma individual desde Reino Unido y llamó la atención del personal de la aduana por conductas extrañas en los controles de rutina.

Los agentes la sometieron a un examen de rayos X, mediante el cual revelaron la presencia de las 101 cápsulas de plástico y caucho en su interior.

El cargamento confiscado alcanzó un valor en el mercado minorista local de u$s152.160. Tras el hallazgo, la Policía Metropolitana de Tokio interrogó a la mujer, quien reconoció la autoría del delito y brindó detalles de la operación.

En su declaración, Kipildor afirmó que "una mujer a la que había conocido en un festival en Argentina" le propuso la maniobra. Además, confesó que recibió la cocaína en Brasil y la ingirió allí ante la promesa de que le entregarían u$s7000 por transportarla.

El antecedente de Eleonora García, la argentina detenida en Indonesia en 2025 La metodología de este hecho guarda similitudes con la captura de Eleonora Gracia, una mujer argentina de 46 años aprehendida en marzo de 2025. Aquella pasajera intentó ingresar más de 300 gramos de cocaína a Indonesia con el material oculto en sus partes íntimas.