Los 80 años de Moria Casán: los mensajes de los famosos que la saludaron en su cumple

La One recibió una lluvia de saludos en redes, en plena fiebre por la serie que repasa su vida y confirma el cariño intacto de colegas y amigos.

Moria Casán recibió sus 80 años rodeada de cariño. Colegas, amigos y figuras del espectáculo inundaron las redes con mensajes de afecto, mientras la serie que repasa su vida volvió a ponerla en el centro de la escena. La One, siempre protagonista, recibió una catarata de saludos que confirmaron su vigencia y el magnetismo intacto que despierta en la farándula argentina.

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Icónica, magnética, el "Obelisco con tetas" celebró este domingo 16 de agosto sus 80 años: toda una vida dedicada a su público y al espectáculo. La primera en saludarla fue su entrañable amiga y compañera de escenario Nora Cárpena , que compartió varias fotos junto a la leonina y recordó todo lo que vivieron juntas: “ Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga ”.

“Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría. Gracias por ser familia”, expresó Vicky Xipolitakis, una de las chicas preferidas del ambiente por parte de La One. También se sumó el periodista Ángel de Brito que publicó unas fotos junto a Moria. “Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando”, escribió el conductor.

La diva también recibió el cariño por parte de la hija de su actual pareja. Malena Galmarini le dedicó unas palabras y una foto junto a ella, a su padre, Pato Galmarini y su marido Sergio Massa. “ Muy feliz cumple, mami Mo. Te queremos mucho” , escribió.

Entre todos los saludos afectuosos se destacó el de Cecilia Milone que le grabó un video larguísimo para agradecerle a Moria todo lo que significó en su carrera y en su vida, y hasta le cantó un tema inspirado en ella. La definió como “ un emblema nacional ” y le tiró frases com o “te celebro, te bendigo” que hicieron explotar a los fans.

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A la movida se sumaron Leticia Brédice, Callejón, Belén Francese, Guillermo Capuya y hasta La Barby, todos con fotos y recuerdos cargados de afecto. En común, remarcaron lo mismo: la personalidad arrolladora de La One y su lugar eterno en la farándula. A los 80, Moria sigue siendo la reina indiscutida del espectáculo argentino e ícono de la cultura popular.

La serie de Moria Casán

Moria, la serie de Moria Casán, ya está disponible para ver en Netflix con sus ocho episodios. La producción repasa distintas etapas de la vida de la reconocida artista. Su estreno se realiza a pocos días de cumplir 80 años.

La serie fue filmada íntegramente en Argentina y propone reconstruir cinco décadas de trayectoria de una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. La producción cuenta con ocho capítulos y presenta a tres actrices encargadas de interpretar a la protagonista durante diferentes momentos de su vida. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de Moria en distintas etapas de su recorrido personal y artístico.

Moria, la serie de Moria Casán está disponible en Netflix desde este viernes. La producción tendrá una distribución exclusiva a través de la plataforma de streaming. La realización estuvo a cargo de About Entertainment, productora fundada por Armando Bó en 2020. El rodaje se desarrolló entre Buenos Aires y Mar del Plata entre octubre de 2025 y enero de 2026.