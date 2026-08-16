Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata La historia detrás de una de las caras más reconocidas de la televisión estadounidense, desde sus primeros pasos hasta sus trabajos más recordados. Agregar C5N en









El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Mientras estudiaba historia en la universidad descubrió el mundo de la actuación.

Su gran salto llegó en 2005 con dos trabajos que marcaron un antes y un después en su carrera.

Una reconocida serie de televisión lo convirtió en una figura popular a nivel internacional.

Con el tiempo, amplió su recorrido y también se destacó en otro tipo de papeles. Steve Carell construyó una carrera que va mucho más allá de la comedia que lo hizo famoso. Aunque durante años quedó asociado a personajes payasescos, el actor también demostró que puede moverse con comodidad en historias mucho más serias. Curiosamente, antes de encontrar su lugar en la actuación, tenía otros intereses: estudió historia en la Universidad de Denison, en Ohio, y durante su juventud también se acercó al deporte y la música. Con el tiempo, la actuación terminó convirtiéndose en su verdadera vocación.

Fue justamente durante su etapa universitaria cuando Carell comenzó a acercarse al mundo de la actuación. Allí formó parte de un grupo de comedia de improvisación, una experiencia que le permitió desarrollar una de las herramientas que más tarde marcarían su estilo. Después de algunos trabajos y pequeños papeles, llegó su debut cinematográfico en 1991 con La pequeña pícara. Sin embargo, todavía faltaban varios años para que su nombre se hiciera conocido a nivel internacional.

En Virgen a los 40 fue su primera gran aparición. IMDb El verdadero punto de inflexión apareció en 2005. Ese año protagonizó Virgen a los 40, película que se convirtió en un éxito y lo puso en el centro de la escena de la comedia. Casi al mismo tiempo, fue elegido para interpretar a Michael Scott en la versión estadounidense de The Office. La serie comenzó con algunas dudas, pero terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de su carrera y en un clásico de la televisión.

Cuál es la historia del actor Steve Carrell En The Office, Carell interpretó durante siete temporadas a Michael Scott, el particular jefe de una empresa papelera de Scranton. La serie utilizaba el formato de falso documental y tenía una fuerte presencia de improvisación, dos elementos que ayudaron a construir su estilo. Aunque el comienzo no fue sencillo, la segunda temporada logró consolidar al programa y, con el tiempo, se convirtió en una serie seguida por varias generaciones.

Su papel de Michael Scott en The Office fue el mas importante de su carrera. IMDb El éxito de la producción también hizo crecer la popularidad de Carell, que llegó a convertirse en uno de los actores mejor pagos de la televisión. Sin embargo, decidió dejar The Office después de la séptima temporada. Años más tarde explicó que había tenido intenciones de continuar, pero su contrato llegaba a su fin y no recibió una propuesta para renovarlo. Su salida marcó un antes y un después para la serie, que continuó con otros personajes al frente de la oficina.