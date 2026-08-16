Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta La actriz mantiene una carrera ligada al mundo artístico y suma nuevos proyectos mientras continúa explorando distintas disciplinas creativas. Por Agregar C5N en









Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Vera Spinetta nació en Buenos Aires en 1991.

Es hija del histórico músico Luis Alberto Spinetta.

Comenzó su carrera en el cine con Las viudas de los jueves.

También trabajó en series y producciones como En terapia y El reino. Vera Spinetta logró construir una identidad artística propia lejos de la sombra de uno de los nombres más importantes del rock argentino. La actriz desarrolló una trayectoria vinculada principalmente con el cine, el teatro y la televisión, aunque también exploró otros lenguajes como la música y la poesía. Qué fue de la vida de la hija del histórico Luis Alberto Spinetta.

Nacida en Buenos Aires el 14 de octubre de 1991, creció dentro de una familia profundamente ligada al arte. Sin embargo, eligió un camino diferente al de su padre y se volcó desde joven hacia la actuación.

Actualmente, atraviesa una nueva etapa de su carrera sobre los escenarios con No tiene un desgarrón, una obra que protagoniza junto a Julieta Cardinali y que cuenta con Rita Cortese en su debut como directora.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta La actriz tuvo su debut cinematográfico en 2009 con Las viudas de los jueves, película basada en la novela de Claudia Piñeiro. A partir de entonces, comenzó a sumar participaciones en distintas producciones y consolidó una carrera dentro de la escena audiovisual argentina. Entre sus trabajos se encuentran Voley (2014), Soledad (2018) y Las buenas intenciones (2019).

Su recorrido también incluyó diferentes producciones televisivas. Entre sus participaciones se encuentran En terapia y Morir de amor. También formó parte de El reino, la exitosa serie argentina de Netflix que combinó drama, política y thriller. Estos trabajos le permitieron ampliar su registro y desarrollar personajes diferentes, mientras mantenía un perfil relativamente alejado de la exposición mediática.